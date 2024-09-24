Yasak Elma'dan sonra Kızılcık Şerbeti'nde buluştular! Şebnem Dönmez ve Bahtiyar Memili'den yeni poz

24 Eylül 2024 17:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:22

Geçtiğimiz sezon final yapan Yasak Elma dizisinde rol alan Şebnem Dönmez ve Bahtiyar Memili, yıllar sonra yine bir araya geldi. Bu sezon Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olan iki oyuncu

Başrolünde Eda Ece​, Şevval Sam​ ve Sevda Erginci'nin rol aldığı Yasak Elma​ dizisi 6 sezon sonunda geçtiğimiz sezon final yaptı. Diziye son sezonda dahil olan Şebnem Dönmez ve Bahtiyar Memili, Yasak Elma'nın ardından Kızılcık Şerbeti​ dizisinde buluştu. YASAK ELMA OYUNCULARI ŞİMDİ DE KIZILCIK ŞERBETİ'NDE Sedai rolüyle yer alan Bahtiyar Memili ile Handan karakteriyle yer alan Şebnem Dönmez Yasak Elma'nın ardından Kızılcık Şerbeti'nde beraber rol aldı. Setleri denk gelen iki oyuncu birlikte poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bahtiyar Memili, eski rol arkadaşlarından da beğeni yağmuruna tutuldu.