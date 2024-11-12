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Yasak Elma'nın Halit Can'ı büyüdü! Kuzey Gezer'in son hali Uzak Şehir dizisinde ortaya çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:16

Başrolünde Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisinde Halit Can karakteriyle yer alan Kuzey Gezer'in son hali ortaya çıktı. Yeni dizi Uzak Şehir ile ekrana geri dönen Kuzey Gezer'e yorum yağdı.

Yasak Elma dizisinde oynadığı Halitcan karakteriyle ekranda büyüyen Kuzey Gezer, yeni projesiyle ekrana geri döndü. Yeni dizi Uzak Şehir ile seyirci karşısına çıkan Kuzey Gezer, Deniz rolüyle ekranda yer alıyor. Çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir dizisinde ailenin ilk torunu rolüyle yer alan Kuzey Gezer'in büyümüş haline beğeni yağdı. 

KUZEY GEZER'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin oynadığı Yıldız karakterinin oğlu olarak yer alan Kuzey Gezer, sevimliliği ile kısa sürede fenomen hale geldi. 6 sezon süren dizide Halit Can rolüyle yer alan Kuzey Gezer, dizide büyüdü. Dün ilk bölümü yayınlanan Uzak Şehir ile ekrana geri dönen Kuzey Gezer'in son haline ise yorum yağdı. 

Yasak Elma'nın Halit Can'ı büyüdü! Kuzey Gezer'in son hali Uzak Şehir dizisinde ortaya çıktı - 1. Resim

Uzak Şehir dizisini izleyenler, Kuzey Gezer'in ne kadar büyüdüğüne dikkat çekti. Yasak Elma dizisinde henüz bebek olan Kuzey Gezer, şimdilerde ise 5 yaşında. Uzak Şehir dizisinde Deniz rolüyle yer alan küçük oyuncu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. 

Yasak Elma'nın Halit Can'ı büyüdü! Kuzey Gezer'in son hali Uzak Şehir dizisinde ortaya çıktı - 2. Resim

Yasak Elma'nın Halit Can'ı büyüdü! Kuzey Gezer'in son hali Uzak Şehir dizisinde ortaya çıktı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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