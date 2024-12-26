Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti! Ünlü isimler taziye mesajı yayınladı

26 Aralık 2024 11:43 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:51

Şarkıcı Yaşar İpek ve yapımcı Eylem İpek'in kardeşi muhabir Işık İpek hayatını kaybetti. Evinde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Işık İpek'in ölümü sonrası ünlü isimler taziye mesajı yayınladı.

Şarkıcı Yaşar İpek ile Eylem İpek'in muhabir kardeşi Işık İpek 42 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü olarak bulunan Işık İpek'in ölüm haberini ise Magazin Gazetecileri Derneği paylaştı. Ünlü isimler ise üzüntülerini sosyal medyadan dilek getirdi.

YAŞAR İPEK VE EYLEM İPEK'İN KARDEŞİ IŞIK İPEK HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Yaşar İpek'in gazeteci kardeşi Işık İpek 42 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan İpek'in ölüm haberini duyuran Magazin Gazetecileri Derneği, “Dostumuz, Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz." açıklamasında bulundu.

Işık İpek'in geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi raporuyla belli olacak. Işık İpek’in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ünlü isimler de aldıkları acı haber sonrası üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi. Işık İpek'in ölüm haberi sonrası ilk paylaşım yapan isimlerden biri de Demet Özdemir oldu. Demet Özdemir, İpek'in ölmüyle ilgili “Mekânın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül ise “Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.