Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinin kadrosunda

29 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:01

Haziranın ikinci haftası sezon finali yapacak Bahar dizisinin bu hafta yayınlanacak diziye bu hafta Yasemin Sakallıoğlu dahil oldu. 11. bölümle ekrana gelecek dizide, Sakallıoğlu'nun rolü merak edildi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU BAHAR DİZİSİNDE

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, reyting rekortmen dizi “Bahar”da konuk olacak. Dizinin 11. Bölümüne Yasemin Sakallıoğlu konuk olacak. ve köy muhtarı Hasibe karakterini oynayacak. Ünlü komedyen Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği köydeki muhtar rolüyle

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne ilk çıkan kadın komedyeni Yasemin Sakallıoğlu 22 Nisan 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üç kardeşe sahip olan oyuncu ailesinin çalışma hayatından dolayı Rize’ye gönderildi ve altı yaşına kadar orada yaşadı. Ardından İstanbul’a dönen başarılı komedyen eğitim hayatına burada başladı. Beykoz Çubuklu İlköğretim Okulu ve Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde öğrenim gördü. Tiyatro ile arasındaki bağ lise çağlarında başladı. Bu yıllarda tiyatroya ilgisi başlayan oyuncu, liseden mezun olduktan sonra birçok alanda çalıştı. Satış danışmanı, tezgâhtarlık, bankacılık ve çocuk bakıcılığı mesleklerini icra etti. Açık öğretim fakültesinde “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” bölümüne başlayan oyuncu bu sırada bankada çalışmaya devam etti. Bankada mesai arkadaşları ile tiyatro ekibi kuran Sakallıoğlu, kendi yazdığı sahneleri oynadı. Bu duruma itiraz eden yöneticilerden tepki alan oyuncu, bankadaki işinden ayrıldı. Belediyenin tiyatro ekibine dahil olmaya çalışıp başarısızlığa uğrayan komedyen tekrar banka başvurularına başladı. Bu sırada Beykoz’daki bir parkta annesini taklit ederken bir arkadaşı onu kayda aldı. Bu video kaydı ile bir anda haber kanallarında konuşulmaya başlandı. Oyuncu bu video ile birlikte popüler oldu. Sosyal medyada büyük ilgi ile karşılandı. Ardından ilk filmi olan “Bizum Hoca”da 2014 yılında rol aldı. İlk dizisi ise “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da Hızır Çakırbeyli'nin kız kardeşi Lütfiye karakterini sahneledi. Konservatuar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Drama ve Oyunculuk Bölümü”nde almaya başladı. Eşi Burak Yırtar ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tanıştı. Sonrasında en çok konuşulan dizisi "Jet Sosyete" ile ekranlara geldi. Burada Kumsal adlı bir rolü canlandırdı. Kendi çekip oynadığı “Zengo” filmi ile 2020 yılında sinemaseverler ile buluştu. Stand-up gösterilerine başlayan Sakallıoğlu, Türkiye ve Dünya genelinde sahne alıyor. İşte Sakallıoğlu’nun yer aldığı dizi ve filmler: Mutluyuz (2023), İlginç Bazı Olaylar (2022), Zengo (2020), Jet Sosyete (2018), Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015), Bizum Hoca (2014). 10 Mart 2021’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tanıştığı film yönetmeni Burak Yırtar ile evlendi. 16 Eylül 2021 tarihinde çıktığı Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde stand-up yapan ilk kadın komedyen ünvanına sahip oldu.