Yasemin Sakallıoğlu, Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde

13 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 17:21

Son olarak İbrahim Büyükak ile beraber Mutluyuz filminde rol alan Yasemin Sakallıoğlu, uzun bir aranın ardından 23 Temmuz’da yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde olacak

YASEMİN SAKALLIOĞLU HARBİYE AÇIK HAVA'DA SAHNE ALACAK

Yasemin Sakallıoğlu, "Doğru Koca Nasıl Seçilir" isimli oyunu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Tek kişilik gösteri yapan ilk kadın komedyen unvanını taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli kapalı gişe gösterisiyle 23 Temmuz’da bir kez daha Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da Sahne’sinde olacak.

Kendi yaşamından birbirinden komik hikâyelere yer verdiği "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" isimli gösterisiyle Yasemin Sakallıoğlu, dansçılar ve sürpriz sahne şovuyla kahkaha dolu bir akşama imza atacak. Yasemin Sakallıoğlu, gösterisinde aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili dille aktarıyor.