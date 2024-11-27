Yasemin Şefkatli ısrarlara daha fazla dayanamadı! İkizlerinin hastalığını açıkladı

27 Kasım 2024 14:35 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:50

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, 10 ay önce ikiz bebeklerini kucağına aldı. Hayranlarının ısrarlı sorularına daha fazla dayanamayan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin hastalığını açıkladı.

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İbrahim Tatlıses​'in oğlu İdo Tatlıses​ ile evlenen Yasemin şefkatli​, ocak ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Kalbinde sorun olan bebeklerden İbrahim Ayel operasyon geçirdi ve dedeleri İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istemişti. Yasemin şefkatli, takipçilerinden gelen sorular sonrası bebeklerinin rahatsızlığını açıkladı.

YASEMİN ŞEFKATLİ İKİZLERİNİN HASTALIĞINDAN BAHSETTİ

Bebeklerinin gözlerinin yaşlı olması nedeniyle takipçilerinin sık sık kendisine soru sormasına dayanamayan Yasemin Şefkatli, bebeklerinin hastalığından bahsetti. Yasemin Şefkatli, "Hep soruyorsunuz gözler niye yaşlı. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var inşallah geçecek.'' dedi.

Yasemin Şefkatli, daha önce de oğullarına çirkin diyen takipçisiyle tartışmıştı. “Ay, bu çocuklar çirkin” diyen takipçisine sinirlenen Yasemin Şefkatli, “Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları...” şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; “Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek” diyerek cevap vermişti.