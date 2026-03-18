Yasemin Yürük, hastanedeki son halini paylaştı! Acılar içinde kıvranan Yasemin Yürük'ten sitem dolu sözler

Dönemine damga vuran genç müzisyen gruplarından olan Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük, Etiler'de yürüyüş yaparken denge kaybı yaşayarak yere düşmüştü. Her iki ayağını da ciddi hasarla kırmış olan şarkıcı Yasemin Yürük'ün üzen bu haberi karşısında ünlü ismin fanları geçmiş olsun mesajları ile beraber dualarının onunla olduğunu iletmişti. Yürüyemez duruma gelen acı içindeki şarkıcı Yasemin Yürük, sağlık durumu ile alakalı yeni gelişmeleri sosyal medya hesabından sevenlerine aktarmaya devam ediyor.

AYAĞINI KIRAN YASEMİN YÜRÜK'TEN YENİ AÇIKLAMA!

Yürüyüş sırasında dengesini kaybederek yere düşen ünlü şarkıcı Yasemin Yürük, başına gelen talihsiz kaza sonrasında tedavi sürecini yakınlarıyla paylaşmıştı.

Hastanede kalmaya devam eden eski Hepsi Grubu üyesi Yasemin Yürük, "Anlatamayacağım bir ağrım var ama inşallah, en kısa zamanda yürüyebileceğim. His kaybı var ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin." diyerek sevenlerinden dua istedi.

YASEMİN YÜRÜK: "KAVAL KEMİĞİME PLATİN TAKILDI"

Yaşadığı talihsiz kaza sırasında sıradan basit bir kırık geçirmediğine değinen Yürük, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide ayağına uygulanan işlemlerden şu sözlerle bahsetti:

"Selamlar hepinize, bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Bugün 8. günümüz... Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım çok, tarifsiz... Bu normal bir kırık değil öncelikle onu söyleyebilirim. Benim kırığım ön kaval kemiğimden yani ön bacağımdan. Oraya platin takıldı."

ACIDAN KIVRANAN YASEMİN YÜRÜK, ŞİKAYETİNİ DİLE GETİRMİŞTİ!

Etiler'de başına gelen talihsiz kaza sonucunda ciddi derecede ağrıları olduğunu söyleyen Yasemin Yürük, daha öncesinde yayınladığı gönderisinde,

"Hala hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum hala çok ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa ağrıdan baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor. Ama inadımdan tabii ki direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah" ifadesinde bulunmuştu.