Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e sitem: Ben aşık oldum diyerek grubu dağıttı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda 2009 yılında ayrıldığı Hepsi hakkında "O dönem, çok kötü şeyler oldu" diyen Gülçin Ergül'e Yasemin Yürük'ten cevap geldi. "Konuşursak çok sıkıntı yaşanır" diyen Yasemin Yürük, "Gülçin ben aşık oldum diyerek grubu dağıttı" diyerek yeni bir tartışmaya zemin hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde "O dönem, çok kötü şeyler oldu" diyerek 'Hepsi' grubundan ayrıldığı dönemi gözyaşları içinde anlatan Gülçin'e ilk olarak grup üyesi Cemre Kemer'den daha sonra ise diğer üye Yasemin Yürük'ten cevap gelmişti. Yasemin Yürük, yeni açıklamalarda bulundu; "Konuşursak çok sıkıntı yaşanır" dedi.

YASEMİN YÜRÜK'TEN GÜLÇİN ERGÜL AÇIKLAMASI

Gülçin Ergül için "Mağduru oynamak kolay" ifadelerini kullanan Yasemin Yürük, konuyla ilgili "Bu konu 15 - 16 sene öncenin konusu. Bu konuları tekrar açıp, tekrar tekrar hatırlamak bana çok sağlıklı bir zihin gibi gelmiyor. Bu sorular tabii ki sorulabilir sizler de bize soruyorsunuz ama bence artık konuyu komple kapatmanın vakti geldi" diyerek yeni açıklamalarda bulundu.

Yasemin Yürük, o dönem yaşananlardan bahsederek, "Kendisi, yıllardır bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine dürüst olmadığını fark etmeli. Biz hiçbir şey yapmadık. Grubu kendisi 'Ben âşık oldum ve ayrılıyorum' diyerek dağıttı. En büyük hakkı bu zaten ama üslup en önemli faktör. O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır. Gerçekler ortaya çıksın diye belgesel istiyorduk biz zaten. Kendisi reddetti belgesel teklifini. 'Hepsi' kalmadı artık yani. Uzatmanın mantığı yok artık." diyerek grubun bir daha bir araya gelme ihtimalinin olmadığını da belirtti.

"BEN KİN TUTMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gülçin Ergül, "Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem hem dava olduğu için hem de arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde negatif konuşmak istemediğim için. O dönem ama çok kötü söylemler oldu. Ben kin tutmamaya çalışıyorum. Çalıştım, hatta bir dönem barıştık ama arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor. Hâlâ bana kin besleyen dinleyicilerimiz olabiliyor. Grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor oysaki bence bu bir etkileşim, günah keçisi ben olmamalıyım" ifadelerini kullandı.