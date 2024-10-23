Yasin Obuz, Taner Tolga Tarlacı’nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu

23 Ekim 2024 17:41 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:41

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı haberleri ortaya çıkmıştı. MasterChef ve Survivor yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz ise hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasıyla adını duyuran Taner Tolga Tarlacı'nın bir süredir yaşadığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasin Obuz, yakın arkadaşı olan Taner Tolga Tarlacı'nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu.

TANER TOLGA TARLACI'NIN HAPİS CEZASI İPTAL EDİLDİ

18 yıl hapis cezasıyla yargılanan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı ile son gelişmeyi paylaştı. MasterChef ve Survivor yarışmalarına katılan Safter Obuz, paylaşımına "Az önce telefonda konuştum. 10 yıllık hapis cezası iptal olmuş, yeniden yargılanacak kasım ayında" notunu düştü.

Kıbrıs'ta yaşamaya başlayan fenomen Cenk Hoca, Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşamaya başlayan ve darp gasp ve taciz gibi suçlamalarla cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını aktardı. Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldığını belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor” demişti.