Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evleniyor! Düğün tarihini ilk kez açıkladı

16 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:36

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, altı yıldır beraber olduğu Nilşah Ağaoğlu ile evleniyor. Kıbrıs'ta konser veren Yavuz Bingöl, nikahtan detayları verirken, "25 Ekim'de 50-60 kişilik bir ekiple aile arasında bir nikah yapacağız." dedi.

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile paylaşım yapan Yavuz Bingöl, Kıbrıs Girne'de konser verdi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Yavuz Bingöl, ilk kez Kıbrıs'ta konser verdiğini belirterek, evlilik haberleri hakkında da konuştu.

YAVUZ BİNGÖL EKİMDE EVLENİYOR

Yavuz Bingöl uzun süredir beraber olduğu Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklif etti. Evlilik hazırlıklarına başlayan Yavuz Bingöl, düğün tarihi hakkında da ilk kez konuştu. Aile arasında bir tören olacağını belirten Yavuz Bingöl, "25 Ekim'de 50-60 kişilik dostlar ve aile arasında bir nikah yapacağız." dedi.

YAVUZ BİNGÖL EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Kıbrıs'ta ilk kez sahne alan Yavuz Bingöl, yeni projelerinden bahsetti. Son olarak 4 yıl önce ekranda olan Yavuz Bingöl, yeni dizi için görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, "Biraz ara verdim oyunculuğa, bu sene inşallah bir yapımda olacağım. Yeni projeyle ekranlara dönüyorum, sürpriz olsun" dedi.