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 | Suat Vilgen

Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup! Sizi sorumlu siyasetçi gibi davranmaya davet ediyorum

Sanatçı Yavuz Bingöl, boykot çağrılarıyla gündemde olan Özgür Özel'e bir mektup yazdı. Bingöl mektubunda "Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum" dedi. İşte detaylar...

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Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup! Sizi sorumlu siyasetçi gibi davranmaya davet ediyorum
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 09:38

Halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'den, boykot çağrıları başta olmak üzere son dönemde yaşanan siyasi olaylara ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Bingöl CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazdı. Yavuz Bingöl, boykot çağrıları ile Türk halkını sokaklara davet eden CHP lideri Özel'i eleştirirken, itidal çağrısı yaptı
İşte Habertürk'ün yayımladığı o mektup:

Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup! Sizi sorumlu siyasetçi gibi davranmaya davet ediyorum

"YAZMAK ZORUNDA HİSSETTİM"

"Sayın Özgür Özel, Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize.

Bu köklü ortaklığımızın kucağı Anadolu'ydu. Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve tabii isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın...

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"NEDİR BU BOYKOT ÇAĞRILARI?"

Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur.
Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma...

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"SORUMLU SİYASET" DAVETİ

Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu? Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

YAVUZ BİNGÖL ASLEN NERELİ?
Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bingöl’ün annesi de babası da Kars Sarıkamışlıdır. Babası Kars/Sarıkamışlı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl, annesi Kars/Sarıkamışlı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı lakabıyla tanınan Şahsenem Akkaş’tır.
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