İlk bölümü 2000 yılında yayınlanan ve 3 sezon süren Yedi Numara dizisi oyuncuları yıllar geçmesine rağmen oyunculuklarını sürdürmeye devam ediyor. “Yedi Numara” dizisinin Haydar ve Recep’i Okan Selvi ve Volkan Girgin, yıllar sonra bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ Yedi Numara dizisinin Haydar'ı Recep'i yıllar sonra buluştu İlk bölümü 2000 yılında yayınlanan ve 3 sezon süren Yedi Numara dizisinin Haydar karakterini canlandıran Okan Selvi ile Recep karakterini canlandıran Volkan Girgin yıllar sonra bir araya geldi. Yedi Numara dizisi 2000 yılında yayınlanmaya başladı ve 3 sezon sürdü. Dizinin Haydar karakterini Okan Selvi, Recep karakterini ise Volkan Girgin canlandırdı. Okan Selvi ve Volkan Girgin, yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin diğer oyuncuları arasında Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Tuba Erdem, Ayça Mutlugil, Nuray Uslu, Gülden Güney yer alıyor.

YEDİ NUMARA DİZİSİ OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Yayınlandığı döneme damgasını vura Yedi Numara dizisi yıllar geçmesine rağmen zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterleri Haydar ile Recep'i yıllar sonra buluştu.

Yedi Numara dizisinin Haydar'ı Okan Selvi ile Recep'i Volkan Girgin yıllar sonra buluştu. İki usta oyuncunun yan yana karesini görenler "Ne güzel diziydi" "Usta oyuncular" gibi yorumlar yaptı.

