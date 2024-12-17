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Ferdi Tayfur'un sağlık durumu ile ilgili yeğeninden açıklama: Ameliyata alınacak

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İHA
17 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:10
Ferdi Tayfur&#039;un sağlık durumu ile ilgili yeğeninden açıklama: Ameliyata alınacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ünlü sanatçının son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor” dedi.

Ferdi Tayfur​'un tedavi olduğu Muğla​'daki özel bir hastaneden Antalya'ya sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkındaki bilgiyi yeğeni Şirin Gözalıcı verdi. Bilincinin açık olduğunu belirten Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un ameliyata alınacağını da belirtti. 

FERDİ TAYFUR AMELİYATA ALINIYOR! YEĞENİNDNE İLK AÇIKLAMA GELDİ 

Antalya'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Ferdi Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Tayfur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur'un, Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor, tüm sevenlerine duyurulur” açıklamasında bulundu.

Yeğeninden Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ameliyata alınacak - 1. Resim

Son sağlık durumu daha iyiye giden Ferdi Tayfur, aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına getirildi. Daha sonra ise Ferdi Tayfur, ambulans helikopterle daha önceden tedavi olduğu Antalya'daki bir hastaneye sevk edilmişti. 

Yeğeninden Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ameliyata alınacak - 2. Resim

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Kaynak: İHA
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