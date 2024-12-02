Yeliz Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş ile yeniden barıştı! Bebek yorumu dikkat çekti

02 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:15

Yeliz Yeşilmen, 2021 yılında iki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile boşanmıştı. "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum!" diyen Yeliz Yeşilmen yaptığı paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş'la barıştığını ilan etti. Son olarak kendisine gelen yorumu paylaşan Yeliz Yeşilmen’in ‘bebek’ çıkışı dikkat çekti.

Yeliz Yeşilmen yaptığı paylaşımda 2021 yılında boşandığı Ali Uğur Akbaş ile barıştığını açıklamıştı. Şiddet​ iddialarıyla gündeme gelen çiftin barışma​ haberi şaşkınlık oluşturdu. Yeliz Yeşilmen’in son paylaşımındaki ‘bebek’ çıkışı dikkatlerden kaçmadı.

YELİZ YEŞİLMEN'DEN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK ÇIKIŞI

Bir takipçisinin “Bence 3. Bebek gelebilir” paylaşımına cevap veren Yeliz Yeşilmen, paylaşımıyla dikkat çekti. “Canım sağol inşallah herkes bu aşkı layığı ile taşı” diyerek iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen, 3. çocuk isteğini dile getirdi.

Yeliz Yeşilmen'in boşanma​ sürecinde, "Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Buna rağmen yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.