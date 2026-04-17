Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 17 Nisan 2026 Cuma 200 bin TL'yi alan yarışmacı!

TV8'in fenomen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün 200 bin TL bir yarışmacının olacak. Büyük final heyecanının doruk noktasında yaşandığı Yemekteyiz'de gün sonunda hangi yarışmacının toplam kaç puan aldığı da merak ediliyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün 16:00'da TV8 ekranlarında son sürat devam ediyor. Tüm hafta 200 bin TL'lik büyük ödül için mücadele eden yarışmacılar, bugün emeklerinin karşılığını alacaklar. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Nisan büyük final günü, kazanan isim açıklandı mı? Yemekteyiz 200 bin TL kime gitti? İşte TV8'in en çok seyredilen yarışma programı Yemekteyiz'de kazanan isim...
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
TV8'de hafta içi her gün yayınlanan ve her bölümüyle adından söz ettiren Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yine 5 farklı yarışmacı kıyasıya rekabet etti. Eleştirilerin eksik olmadığı yarışmada, menülerden sunumlara, lezzetten misafirperverliğe kadar her detay titizlikle değerlendirildi.
Gün sonu 200 bin TL'yi alacak isim ise sosyal medyada ve ekran başındaki izleyici tarafından merak edilirken, yarışmanın sonlarına doğru 'Yemekteyiz kim kazandı?', 'Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?' soruları hız kazandı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de henüz puanlamalar netleşmedi. Kazanan isim açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
YEMEKTEYİZ 17 NİSAN 2026 CUMA 200 BİN TL'Yİ ALAN YARIŞMACI!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in son gün yarışmacısı Mustafa Hüseyinoğlu, iddiası ve mutfak bilgisiyle daha ilk günden dikkatleri üzerine çekmişti. Final gününde Yemekteyiz mutfağına giren yarışmacının, haftalık performansı nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Peki Yemekteyiz 200 bin TL'yi alan yarışmacı açıklandı mı?
YEMEKTEYİZ 10 NİSAN CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?
Yemekteyiz'de geçen hafta yine oldukça heyecanlı bir final günü yaşanmıştı. Cuma günü kazanan isim ise toplam 39 puanla Ahmet Bey oldu. 10 Nisan 2026 Cuma günü Ahmet Bölüç, rakiplerine fark atarak 200 bin TL'nin sahibi oldu.
YEMEKTEYİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlarda oluyor. Tüm haftanın toplanan puanları ise Cuma günü gerçekleşen finalle bir kişiyi 200 bin TL'nin sahibi yapıyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen Yemekteyiz, başarılı oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara geliyor.
YEMEKTEYİZ 13-17 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?
Yemekteyiz 1. gün yarışan ismi Yusuf Yetişen
Yemekteyiz 2. gün yarışan ismi Defne Kocaoğlu
Yemekteyiz 3. gün yarışan ismi Fatma Kök
Yemekteyiz 4. gün yarışan ismi Pınar Akgün
Yemekteyiz 5. gün yarışan ismi Mustafa Hüseyinoğlu
YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ZUHAL TOPAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Oyuncu ve sunucu olarak ekranlarda yer alan Zuhal Topal, 2008 yılından beri müzisyen ve yapımcı Korhan Saygıner ile evlidir. Çiftin aynı zamanda 2013 yılında dünyaya gelen Lina isminde bir kızları bulunuyor. Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa yakasında oyunculuğunu da konuşturan Zuhal Topal, uzun bir süredir TV8 ekranlarında Yemekteyiz programını sunmaktadır.