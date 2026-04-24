Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Nisan 2026 Cuma 200 bin TL kime gitti?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük gün geldi çattı. Tüm hafta değerlendirilen tabaklar, bugün 5 yarışmacıdan birine 200 bin TL kazandıracak. Büyük final heyecanının yakından takip edildiği Yemekteyiz'de yarışmacıların gün gün kaç puan aldıkları da yeniden mercek altına alındı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 24 Nisan 2026 Cuma günü kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? İşte Yemekteyiz 200 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı...
TV8'in yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük final haftası bugün yaşanıyor. 200 bin TL büyük ödül için tüm hafta mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılardan biri bugün evine 200 bin TL ile geri dönecek. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 24 Nisan Cuma günü kazanan ismi ise rama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? İşte 24 Nisan Cuma Yemekteyiz kazanan ismi...
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
TV8'in para dağıtan yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tüm hafta tansiyon ve rekabet bir an olsun düşmedi. 200 bin TL'yi almak isteyen yarışmacılar tezgah başında ter dökerken, tadım sofrasında da kılı kırk yardı. Adaletli puanlamanın diskalifiye olmamak için kritik rol oynadığı Yemekteyiz'de bugün, hem Zuhal Topal'dan hem de rakip yarışmacılardan en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın kazanan ismi olacak.
Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı. Yemekteyiz kazanan ismi henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde haftanın birincisini haberimizde bulabilirsiniz.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 24 NİSAN 2026 CUMA 200 BİN TL KİME GİTTİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in son gün yarışan ismi Zeynel Çubuk, hem mutfak tecrübesiyle hem de el becerisiyle daha ilk günden rakiplerinin gözünü korkutmuştu.
Final gününün tüm kaderini belirleyecek olan Zeynel Bey'in henüz puanları netleşmedi. 24 Nisan 2026 Cuma günü yapılan son oylama sonrası tüm puanlar netleşecek ve 200 bin TL'yi kazanan isim sunucu Zuhal Topal tarafından açıklanacak. 20-24 Nisan haftasının kazanan yarışmacısı belli olduğu zaman haberimiz güncellenecektir.
YEMEKTEYİZ 17 NİSAN CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?
Zuhal Topal'la geçen Cuma kazanan isim Defne Hanım oldu. Defne Kocaoğlu toplam 31 puanla 200 bin TL'yi cebine attı.
Toplam 25 puanla Pınar Akgün 2. olurken, 22 puanla Mustafa Hüseyinoğlu'da 3. olarak Yemekteyiz programından ayrıldı. 21 puanla Yusuf Yetişen 4. sırada ve 19 puanla Fatma Kök ise 5. sırada 13-17 Nisan haftasını kapatan yarışmacılar oldu.
YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ZUHAL TOPAL KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?
Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal hem kariyeri hem de özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. 23 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Topal, dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Son zamanlarda program sunuculuğu alanında da kendini kanıtlayan Zuhal Topal, 27 Ağustos 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenmiştir. 2013 yılında ilk çocuğu Lina'yı kucağına alan Zuhal Topal, kariyerindeki hızlı yükselişini sürdürmektedir.
YEMEKTEYİZ 20-24 NİSAN HAFTASINDA HANGİ İSİMLER YARIŞIYOR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan isimler gün ve gün aşağıdaki gibidir;
1. gün yarışmacısı Kezban Yıldırım
2. gün yarışmacısı Tatiana Baysal
3. gün yarışmacısı Ozan Ali Korkut
4. gün yarışmacısı Meryem Bakır
5. gün yarışmacısı Zeynel Çubuk
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında 16:00'da başlıyor. Yayınladığı her bölümle izleyici kitlesini genişleten Yemekteyiz, Cuma günü yapılan son oylamayla birlikte haftanın kazanan ismini de netleştiriyor. İddialı menülerin yarıştığı yarışma programında her hafta 5 farklı yarışmacı, İstanbul Beykoz'da bulunan Yemekteyiz villasına gelerek, 200 bin TL için zamana karşı yarışıyor.