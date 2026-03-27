Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Mart Cuma 200 bin TL'yi kim aldı?

Mart 27, 2026 10:42
TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz, Cuma günü yapılan son puanlama sonrası 200 bin TL'lik ödülü en yüksek puanı alan yarışmacıya veriyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 27 Mart 2026 Cuma günü 200 bin TL büyük ödül kime gitti? İşte detaylar...
 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta 5 farklı yarışmacı Yemekteyiz mutfağına konuk oluyor. Her yarışmacı kendi gününde Yemekteyiz mutfağına girerek, zamana karşı yarışıyor. Lezzetin kritik rol oynadığı Yemekteyiz'de hem Zuhal Topal'dan hem de rakiplerden en yüksek puanı alan yarışmacı ise 200 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün kim kazandı? 27 Mart 2026 Cuma günü 200 bin TL'yi alan yarışmacı belli oldu mu? İşte TV8'in fenomen yarışması Yemekteyiz'in bugünkü kazanan ismi...
 

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de rekabet tüm hafta devam etti. Bugün bir yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi oluyor. Tüm hafta masa düzeninden lezzete, misafir ağırlamadan iddialı menülere kadar tek tek puanlamanın yapıldığı Yemekteyiz'de büyük ödül olan 200 bin TL'yi de kimin alacağı merak konusu. Peki Yemekteyiz kim kazandı?
 

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 27 MART 2026 CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topla'la Yemekteyiz'de 27 Mart Cuma günü henüz kazanan isim açıklanmadı. Son gün yarışan Kaan Bey'in de puanlamaları yapıldığı zaman haftanın 200 bin TL büyük ödülünü kazanan isim de açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
 

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 23-27 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Yemekteyiz 1. gün yarışan yarışmacısı – Hakan Kaan

Yemekteyiz 2. Gün yarışan yarışmacısı – Garanfil Çiçek Hagverdiyeva

Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – İrem Ayıkoğlu

Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Naciye İskender

Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Kaan Karaşoğlu
 

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 20 MART CUMA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen haftanın kazanan ismi Serap Öz oldu. Serap Hanım 20 Mart Cuma günü toplam 38 puan alarak, haftayı birinci kapattı ve 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.
 

YEMEKTEYİZ TV8 EKRANLARINA DAMGA VURUYOR!

İngiltere kökenli Come Dine With Me formatından uyarlanan Yemekteyiz programı uzun yıllar boyunca büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlk olarak 2008 yılında Show TV'de yayınlanan program, son olarak 2017 yılında TV8 ekranlarında olmaya başladı. Zuhal Topal, Yemekteyiz'den önce Zuhal Topal'la Sofrada programını sunduktan sonra TV8'e geçmiş ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasını sunmaya başlamıştır.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 16:00'da TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Tüm hafta verilen puanlar sonrası Cuma günü haftanın kazanan ismi de açıklanıyor. Geçen sene 150 bin TL olan ödül, bu sezon 200 bin TL'ye çıkarıldı. Rekabetin eksik olmadığı yarışmada ve eleştiriler ve kahkaha da bol yaşanıyor. 
 

