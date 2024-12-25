Yeni bir Hafsanur Sancaktutan açıklaması! Ekin Türkmen: 10 evli erkekten 8'i mutsuz

25 Aralık 2024 12:33 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:33

Uzun süredir ekranda görünmeyen Ekin Türkmen, katıldığı davette dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Evliliğe inancım kalmadı'' diyen Ekin Türkmen, "Adam yok. Kadınların da talepleri var" dedi.

Çağla Şıkel eski sevgilisiyle pişti oldu! Nail Gönenli ile İdil Yazar ilk kez yan yana

Çağla Şıkel eski sevgilisiyle pişti oldu! Nail Gönenli ile İdil Yazar ilk kez yan yana

Acı Hayat, Küçük Kadınlar, Adanalı ve Ramo gibi dizilerde rol alan Ekin Türkmen muhabirlerin sorularını cevapladı. 2025 dileklerini sıralayan Ekin Türkmen, evlilikle ilgili açıklamaları ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

EKİN TÜRKMEN : ADAM YOK

Ekin Türkmen, bu konuda şunları söyledi; "Hepimiz için aşk yılı olsun. Evliliğe karşı negatif bir düşüncem yok ama evliliğe inancım da kalmadı. Mutlu evlilikler çok az. 10 evli erkekten 8'i mutsuz. Evli olan arkadaşlarıma bakıyorum çoğu çok mutsuz. Özellikle de erkekler... Sanki hapse girmişler gibi..." ifadelerini kullandı.

Ekin Türkmen; "Her şartı kabul edebilecek erkek çok az. Adam yok. Kadınların da talepleri var. Zengin olmayan bir erkekle birlikte olmak istemiyorlar. Hepsi zengin bir yaşam istiyor. Yeni nesil sadece varlıklı bir eş adayı arıyor" ifadelerini kullandı.