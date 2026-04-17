TRT1 kanalının en sevilen projeleri arasında ilk sıralarda gelen Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Başrolünde Ava Yaman, Burak Yörük, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe gibi yetenekli isimlerin bulunduğu Taşacak Bu Deniz dizisi normal şartlar altında bu akşam TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşacak iken; Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırı olayı nedeniyle dizi bu akşam televizyonda oynamayacak. Tıpkı Taşacak Bu Deniz dizisinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki diğer dizi ve programların da yayın tarihlerinde değişiklikler yapıldı. Televizyon ekranlarının iddialı birçok dizisi yeni bölümlerini yayınlamama kararı alır iken Taşacak Bu Deniz'in gündüz saatlerinde yayın akışında olup öğleden sonra çıkartılması kafa karışıklığına neden oldu. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi neden yayın akışından sonradan çıkarıldı? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Taşacak Bu deniz dizisi neden yok?

HABERİN ÖZETİ Yeni bölümü iptal edildi: Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları Ava Yaman ile Burak Yörük'ten paylaşımlar arda arda geldi TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü, Kahramanmaraş'taki saldırı olayı nedeniyle yayın akışından çıkarıldı. Taşacak Bu Deniz dizisi, normalde bu akşam TRT1'de yayınlanacaktı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırı olayı nedeniyle dizi yayından kaldırıldı. Benzer şekilde diğer dizi ve programların da yayın tarihlerinde değişiklikler yapıldı. Dizinin gündüz yayın akışında yer alıp sonradan çıkarılması kafa karışıklığına neden oldu. Sosyal medyada, genç nesli olumsuz etkileyen dizilerin denetlenmesi ve kaldırılması yönünde tepkiler arttı. Bu tepkiler sonrası Eşref Rüya, Yeraltı, Sevdiğim Sensin gibi dizilerin yayın akışından çıkarıldığı ve yeni bölümlerinin iptal edildiği belirtildi. Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak duygularını dile getirdiler. Burak Yörük, hayatını kaybeden çocuklar için “Unutmayacağız” mesajı paylaştı. Ava Yaman ise duyduğu üzüntüyü dile getirerek çocuklara ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ, TRT1 YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARTILDI!

İzleyiciler arasında her ne kadar yoğun bir izleyici kitlesi bulunsa da Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olay dizi sektöründe ilk olarak; suç odaklı olup silah sahnelerine yer verilen, adam öldürme ve çatışma ortamlarının sık görüldüğü dizilere yansıdı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu korkunç olay sonrasında çok sayıda kullanıcı; acilen televizyon dizilerinin denetlenmesi ve özellikle de genç nesli suç işlemeye meylettiren ya da özendiren dizilerin kaldırılması yönünde tepkiler arttı.

Gelen bu tepkilerden sonra ise Eşref Rüya, Yeraltı, Sevdiğim Sensin gibi dizilerin yayın akışından çıkarıldığı görüldü. Dizilerin bu haftaki yeni bölüm fragmanları resmi web sitelerinden kaldırıldı ve yeni bölümleri iptal edildi.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN SALDIRI SONRASINDA DİZİLERİ İPTAL EDİLEN TAŞACAK BU DENİZ'İN ELENİ'Sİ VE ORUÇ'UNDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM GELDİ

Yeni bölümü normalde 17 Nisan Cuma günü (bu akşam) yayınlanması beklenen Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları Ava Yaman ile Burak Yörük, sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulundular.

BURAK YÖRÜK: UNUTMAYACAĞIZ!



Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç rolü ile ekrana gelen Burak Yörük, saldırıda hayatını kaybeden çocukların karelerini yayınlayarak “Unutmayacağız” notunu düştü.

AVA YAMAN: ÇOK ÜZGÜNÜM!

Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Ava Yaman, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya yönelik duyduğu üzünütüyü paylaşarak,

“Çok üzgünüm. Ne yazacağımı bilemedim. Çocuklarınızı çok sevin, ilgilenin, yanlarında olun. İlkokulları eviniz, ilk öğretmenleri sizsiniz” ifadelerinde bulundu.