30 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:05
Yeni doğum yapan Eda Ece'den günler sonra ilk paylaşım: Annelik ne büyük bir şeymiş
Geçtiğimiz temmuz ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen oyuncu Eda Ece, anne olduktan sonra kızı hakkında konuştu. "Annelik ne büyük bir şeymiş" diyen Ece, yaşadığı süreçten bahsetti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Geçtiğimiz ay kızı Mina İpek'i dünyaya getiren Eda Ece, uzun bir aranın ardından annelikle ilgili ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece, yaşadığı duygulardan bahsetti.
EDA ECE'DEN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM
Eda Ece; “Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip.” dedi.
Kaynak: TGRT Haber