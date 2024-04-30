Yeni doğum yapan Eda Ece'den günler sonra ilk paylaşım: Annelik ne büyük bir şeymiş

Geçtiğimiz ay kızı Mina İpek'i dünyaya getiren Eda Ece, uzun bir aranın ardından annelikle ilgili ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece, yaşadığı duygulardan bahsetti.

Eda Ece; “Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip.” dedi.