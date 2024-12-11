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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin, oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 09:55 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:01
Yenidoğan Çetesi&#039;ni çökerten Savcı Yavuz Engin, oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi'nin tehditlerine boyun eğmeyerek çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin, Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh ile buluştu.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin, oyuncu Şevket Çoruh​ ile bir araya geldi. İki ismin karesine sosyal medyadan yorum yağdı. 

ŞEVKET ÇORUH İLE SAVCI YAVUZ ENGİN BULUŞTU 

Yenidoğan Çeteleri tarafından tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, odasına kurulan düzenek ile çeteyi çökertmeyi başarmıştı. Tehditlere boyun eğmeyen Savcı Yavuz Engin, çetenin elebaşı Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye getirilirken izlemişti.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin, oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi - 1. Resim

Savcı Yavuz Engin, Arka Sokaklar​ dizisinde Mesut Komiser rolüyle yer alan Şevket Çoruh ile dün bir araya geldi. İki ismin yan yana geldiği kareye beğeni ve yorum yağdı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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