Yeraltı dizisinin setinde kavga mı çıktı? Sümeyye Aydoğan, Devrim Özkanla sette kavga ettiği iddialarına cevap verdi!

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi oyuncusu Sümeyye Aydoğan, sette Devrim Özkan ile aralarında kavga çıktı iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu. Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'dan Devrim Özkan açıklaması...

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 22:26

Yeraltı dizisinde 'Sultan' karakteriyle ekrana çıkan oyuncu , arkadaşıyla beraber balık yemek için ayarladığı buluşma öncesinde magazin kameralarına yakalandı. Yayınlanan bölümleriyle her hafta reytingleri coşturmayı başaran ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sümeyye Aydoğan, diziye yöenlik merak edilenleri yanıtladı. Güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, geçtiğimiz aylarda Yeraltı dizisinin setinde çıkan kavga iddialarına açıklık getirdi.

Yeraltı dizisinin 'Sultan' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, diziyle ilgili açıklamalarda bulunurken sette çıkan kavga iddialarına yanıt verdi.
Sümeyye Aydoğan, arkadaşıyla buluşmak üzereyken magazin kameralarına yakalandı.
Yeraltı dizisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Aydoğan, diziye yönelik merak edilenleri yanıtladı.
Geçtiğimiz aylarda Yeraltı dizisinin setinde çıkan kavga iddialarına açıklık getirdi.
Sette oyuncu Devrim Özkan ile büyük bir kriz yaşandığına dair çıkan haberlerin doğruluk payının olmadığını belirtti.
Sette hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve Devrim Özkan ile arasının gayet iyi olduğunu ifade etti.
Okul saldırıları olaylarından sonra dizilerdeki aksiyon sahnelerinin çıkarılmasına yönelik sorulan soruya ise diziye birtakım değişikliklerin yapıldığını belirterek cevap verdi.
YERALTI DİZİSİ OYUNCUSU SÜMEYYE AYDOĞAN'DAN SETTE ÇIKAN KAVGA İDDİALARINA CEVAP!

Yeraltı dizisinin gidişatında şuanlık her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Sümeyye Aydoğan, dizi gündemine bir dönem konu olan Yeraltı dizisi setindeki kavga iddialarına yönelik merak edilenlere açıklık getirdi.

Dizinin ilk bölümlerinin yayınlandığı sırada sette oyuncu ile beraber büyük bir kriz yaşanıp, aralarında kavga çıktığı yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Sümeyye Aydoğan, çıkan haberlerin doğruluk payının olmadığını söyledi.

Sette hiçbir sıkıntının yaşanmadığını ve Devrim Özkan ile aralarının gayet iyi olduğunu ifade eden güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, "Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa sizde zaten duyardınız. Yalan yanlış şeyler. Öyle bir şey olmadı yani." diyerek haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

Yaşanan okul saldırıları olaylarından sonra dizilerdeki aksiyon sahnelerinin çıkarılmasının sete yansıyıp yansımadığının sorulması üzerine Sümeyye Aydoğan, dizide birtakım değişikliklerin yapıldığını belirterek,

"Birkaç talihsiz meseleden sonra bizde bir hafta kadar ara verdik. Gerekli revizeler yapıldı bildiğim kadarıyla bizde ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Ama şuanlık bir sıkıntı yok devam ediyoruz." ifadesinde bulundu.

