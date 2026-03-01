Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle

NOW kanalında yayınlanan Yeraltı dizisinde Ceylan karakterini oynayan ünlü oyuncu Devrim Özkan, Instagram hesabından başarılı basketbolcu Shane Larkin'i Instagram hesabından takibe aldı. Yeni hamlesine karşılık bulamayan Özkan, Larkin kendisini takip etmeyince isteğini geri çekerek takipten çıktı.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 23:42

Geçen sene dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan oyuncu ile futbolcu 'nın aşkının sona ermesi, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Aile tanışması gibi ciddi bir raddeye kadar gelen ünlü çiftin yollarını ayırması sonrasında oyuncu Devrim Özkan rota değiştirip milli basketbolcu 'ı radarına aldı.

YERALTI DİZİSİ OYUNCUSU DEVRİM ÖZKAN'DAN ÜNLÜ BASKETÇİYE YEŞİL IŞIK!

Aktif kullandığı Instagram hesabında özel hayatını sergilemekten geri durmayan oyuncu Devrim Özkan, sık sık yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle

Gerek setten gerek kendi dışarı ki hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada yeni bir hamlede bulundu.

BASKETBOLCU SHANE LARKİN, DEVRİM ÖZKAN'A KARŞILIK VERMEDİ

27 yaşındaki güzel oyuncu Devrim Özkan, milli futbolcu Shane Larkin'i Instagram hesabında takip etmeye başladı. Özkan'ın bu adımına karşılık vermeyip geri takipte bulunmayan Larkin'in bu hamlesi sonrasında oyuncu Devrim Özkan da kendini geri çekerek takibini bıraktı.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle

FUTBOLCU LUCAS TORREİRA İLE DEVRİM ÖZKAN'A NE OLMUŞTU?

Mutlu giden bir beraberlik sonrasında ilişkilerinin neden sonlandığına dair açıklamada bulunan futbolcu Torreira, katıldığı bir programda İlişkilerinin bitiş nedeninin sevgi eksikliği değil, "kariyer öncelikleri" olduğunun altını çizmişti. Özkan'a karşı yoğun duygular besleyen Torreira'nın açıklamasındaki ifadeleri ise oldukça duygusaldı.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreire, uzun süre sevgili kaldığı Devrim Özkan'a karşı hislerini şu şekilde ifade etmişti:

'Ben bir Türk kadınına aşık oldum. Doğrusu bu harika; güzel bir kadın, onunla çok inanılmaz anlar yaşadık ama şimdi birlikte olmamayı karar verdik. Ayrı olacağız ve her birimiz kendi hayatımıza odaklanacağız. Onun da çok fazla işi var. Çünkü o bir oyuncu.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle

Aslında şu an bir dizi çekiyor, o yüzden... Bana düşen yerden onu desteklemek ve ben de futbola daha çok odaklanmak istiyorum.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle

Çünkü bu bizim için oldukça önemli bir yıl, Şampiyonlar Ligi'nde yarıştığımız bir yıl. O yüzden 2026'da ne olacağını göreceğiz.'

