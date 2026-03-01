Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan, gönlünü basketbolcu Shane Larkin'e mi kaptırdı? Larkin'den flaş hamle

Geçen sene magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan oyuncu Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira'nın aşkının sona ermesi, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Aile tanışması gibi ciddi bir raddeye kadar gelen ünlü çiftin yollarını ayırması sonrasında oyuncu Devrim Özkan rota değiştirip milli basketbolcu Shane Larkin'ı radarına aldı.

YERALTI DİZİSİ OYUNCUSU DEVRİM ÖZKAN'DAN ÜNLÜ BASKETÇİYE YEŞİL IŞIK!

Aktif kullandığı Instagram hesabında özel hayatını sergilemekten geri durmayan oyuncu Devrim Özkan, sık sık yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Gerek setten gerek kendi dışarı ki hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada yeni bir hamlede bulundu.

BASKETBOLCU SHANE LARKİN, DEVRİM ÖZKAN'A KARŞILIK VERMEDİ

27 yaşındaki güzel oyuncu Devrim Özkan, milli futbolcu Shane Larkin'i Instagram hesabında takip etmeye başladı. Özkan'ın bu adımına karşılık vermeyip geri takipte bulunmayan Larkin'in bu hamlesi sonrasında oyuncu Devrim Özkan da kendini geri çekerek takibini bıraktı.

FUTBOLCU LUCAS TORREİRA İLE DEVRİM ÖZKAN'A NE OLMUŞTU?

Mutlu giden bir beraberlik sonrasında ilişkilerinin neden sonlandığına dair açıklamada bulunan futbolcu Torreira, katıldığı bir programda İlişkilerinin bitiş nedeninin sevgi eksikliği değil, "kariyer öncelikleri" olduğunun altını çizmişti. Özkan'a karşı yoğun duygular besleyen Torreira'nın açıklamasındaki ifadeleri ise oldukça duygusaldı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreire, uzun süre sevgili kaldığı Devrim Özkan'a karşı hislerini şu şekilde ifade etmişti:

'Ben bir Türk kadınına aşık oldum. Doğrusu bu harika; güzel bir kadın, onunla çok inanılmaz anlar yaşadık ama şimdi birlikte olmamayı karar verdik. Ayrı olacağız ve her birimiz kendi hayatımıza odaklanacağız. Onun da çok fazla işi var. Çünkü o bir oyuncu.

Aslında şu an bir dizi çekiyor, o yüzden... Bana düşen yerden onu desteklemek ve ben de futbola daha çok odaklanmak istiyorum.

Çünkü bu bizim için oldukça önemli bir yıl, Şampiyonlar Ligi'nde yarıştığımız bir yıl. O yüzden 2026'da ne olacağını göreceğiz.'