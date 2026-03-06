Deniz Can Aktaş, ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisiyle çok konuşulan Devrim Özkan, son verdiği röportajda hakkındaki iddialara cevap verdi. Özkan, basketbolcu Shane Larkin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlarken, "Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor" sözleriyle herkesi güldürdü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor Devrim Özkan, Yeraltı dizisiyle ilgili yaptığı açıklamada, dizi karakterinin lakabının gerçek hayata taşındığını ve basketbolcu Shane Larkin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Devrim Özkan, Yeraltı dizisinde Ceylan karakterini oynuyor. Dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Bozkurt karakteri, Ceylan'a 'Ömrüm' diye sesleniyor ve bu durum yemek siparişlerine de yansıyor. Özkan, basketbolcu Shane Larkin ile aşk yaşadığı iddialarını reddederek, spor camiasından birçok arkadaşı olduğunu ancak kimseyle sevgili olmadığını belirtti.

DEVRİM ÖZKAN "YEMEK SİPARİŞLERİNDE AFİYET OLSUN ÖMRÜM YAZIYORLAR"

Devrim Özkan, Yeraltı'nda Ceylan karakteriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Setle ilgili konuşan Özkan, Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Bozkurt karakterinin dizide sürekli Ceylan'a "Ömrüm" diye seslenmesinin gerçek hayata da taşındığını duyurdu. Devrim Özkan, "Yemek siparişlerini de artık ‘ömrüm’ diye alıyorum. ‘Afiyet olsun ömrüm’ yazıyorlar" dedi.

SHANE LARKIN İLE DEVRİM ÖZKAN'IN AŞK YAŞADIĞI İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, "Özel hayatımı açıkçası ben de internetten takip ediyorum. Birçok sporcu arkadaşım var, spor camiasında geniş bir çevrem var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim. Hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil" diyerek, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.