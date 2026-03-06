Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor

Son olarak Yeraltı dizisiyle çok konuşulan Devrim Özkan muhabirlerin sorularını cevapladı. Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisiyle çok konuşulan Devrim Özkan, "Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor" diyerek Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı karaktere atıfta bulundu.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri
06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 15:34

Deniz Can Aktaş, ve 'nun başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisiyle çok konuşulan , son verdiği röportajda hakkındaki iddialara cevap verdi. Özkan, basketbolcu ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlarken, "Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor" sözleriyle herkesi güldürdü.

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor

Devrim Özkan, Yeraltı dizisiyle ilgili yaptığı açıklamada, dizi karakterinin lakabının gerçek hayata taşındığını ve basketbolcu Shane Larkin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.
Devrim Özkan, Yeraltı dizisinde Ceylan karakterini oynuyor.
Dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Bozkurt karakteri, Ceylan'a 'Ömrüm' diye sesleniyor ve bu durum yemek siparişlerine de yansıyor.
Özkan, basketbolcu Shane Larkin ile aşk yaşadığı iddialarını reddederek, spor camiasından birçok arkadaşı olduğunu ancak kimseyle sevgili olmadığını belirtti.
DEVRİM ÖZKAN "YEMEK SİPARİŞLERİNDE AFİYET OLSUN ÖMRÜM YAZIYORLAR"

Devrim Özkan, Yeraltı'nda Ceylan karakteriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Setle ilgili konuşan Özkan, Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Bozkurt karakterinin dizide sürekli Ceylan'a "Ömrüm" diye seslenmesinin gerçek hayata da taşındığını duyurdu. Devrim Özkan, "Yemek siparişlerini de artık ‘ömrüm’ diye alıyorum. ‘Afiyet olsun ömrüm’ yazıyorlar" dedi.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor

SHANE LARKIN İLE DEVRİM ÖZKAN'IN AŞK YAŞADIĞI İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, "Özel hayatımı açıkçası ben de internetten takip ediyorum. Birçok sporcu arkadaşım var, spor camiasında geniş bir çevrem var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim. Hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil" diyerek, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor
#lucas torreira
#devrim özkan
#shane larkin
#uraz kaygılaroğlu
#Yeraltı Dizisi
#Magazin
