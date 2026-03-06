Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor

Kategoriler
Deniz Can Aktaş, ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisiyle çok konuşulan Devrim Özkan, son verdiği röportajda hakkındaki iddialara cevap verdi. Özkan, basketbolcu Shane Larkin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlarken, "Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor" sözleriyle herkesi güldürdü.
Devrim Özkan, Yeraltı'nda Ceylan karakteriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Setle ilgili konuşan Özkan, Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Bozkurt karakterinin dizide sürekli Ceylan'a "Ömrüm" diye seslenmesinin gerçek hayata da taşındığını duyurdu. Devrim Özkan, "Yemek siparişlerini de artık ‘ömrüm’ diye alıyorum. ‘Afiyet olsun ömrüm’ yazıyorlar" dedi.
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, "Özel hayatımı açıkçası ben de internetten takip ediyorum. Birçok sporcu arkadaşım var, spor camiasında geniş bir çevrem var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim. Hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil" diyerek, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.