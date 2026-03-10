Hülya Gülşen, Yeraltı dizisinden ayrılıyor mu? Yeraltı dizisinin Gülsüm Annesi Hülya Gülşen'den açıklama geldi!

NOW kanalının iddialı projeleri arasına ismini ilk sıralarda yazdıran Yeraltı dizisi, çarpıcı karakterleri ve adrenalin dolu gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına topluyor. Birbirinden yetenekli isimlerin tek kadroda buluştuğu fenomen dizinin oyuncu kadrosunda değişikliğe gidileceği öne sürülüyor. Başrolünde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun olduğu Yeraltı dizisinin Gülsüm Anne karakteri ile öne çıkan oyuncu Hülya Gülşen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler arasında araştırılmaya başladı. Peki Yeraltı dizisinin Gülsüm Anne'si ekranlara veda etmeye mi hazırlanıyor?

Hanoğlu ve Mert ailelerinin liderlerinden olup, yeraltı dünyasının en saygıdeğer isimlerinden biri olarak öne çıkan Gülsüm anne, dizinin en kilit karakterlerinden biridir.

Güçlü hisleri ve keskin bakışlarıyla başlarına gelebilecek tehlikeleri ön görebilen ve bu anlamda da herkesin fikir danıştığı Gülsüm Anne rolünün dizideki rolünün senaryo gereği biteceği iddia edilmesi dizinin fanlarını üzse de, kaynağın doğruluğunun teyit edilmesi için araştırmalar yapılmaya başlandı.

Bozo'nun boynuna taktiği demir kolyenin asıl sahibi olarak, dizinin en keskin zekalı ve sezgisi güçlü kişisi olarak bilinen Gülsüm Anne karakterini ekranlara taşıyan Hülya Gülşen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik bazı iddialar ortaya atıldı.

Başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun üstlendiği Bozo karakterinin manevi annesi olarak ekranda yerini alan Gülsüm Anne'nin dizideki beklenmedik ayrılık haberi, dizinin sevenleri üzerinde sarsıcı bir etki bıraksa da son söz oyuncu Hülya Gülşen'in açıklaması merak ediliyordu.

60 yaşındaki sinema ve dizi oyuncusu Hülya Gülşen'in TV ekranlarındaki son projesi olan Yeraltı'nda 'Gülsüm Anne' karakteri ile hayranlarının karşısına çıkmaktadır.

'Ferhunde Hanım ve Kızları', 'Bizim Evin Halleri', 'Hadi İnşallah' gibi önemli yapımlarda rol alarak oyunculuk kabiliyeti yüksek isimlerden Hülya Gülşen'in yeni dizisi Yeraltı'ndaki ayrılık iddialarına yönelik açıklama geldi.

Aktif kullandığı Instagram hesabında bir kullanıcının Hülya Gülşen'i etiketleyip diziden gerçekten ayrıldınız mı ya, yapmayın lütfen yorumuna geri dönüş sağlayan Hülya Gülşen, çıkan haberlerin yalan olduğunu söyleyerek son noktayı koydu.