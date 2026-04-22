Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi kötü yorumlara yanıt verdi! “Yazmak için yazanlar var”

Yeraltı dizisiyle tanınan ve adından söz ettiren Hakan Çelebi, kendisi hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuştu. Sosyal medyada gündem olan yorumlara yanıt veren oyuncu, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğunu vurguladı. Çelebi, “bazen yazmak için yazanlar da oluyor” sözleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı da görüşlerini paylaşarak tartışmaya katıldı.

HAKAN ÇELEBİ’DEN KÖTÜ YORUM YAPANLARA ELEŞTİRİ

Now kanalında yayınlanan Yeraltı dizisiyle geniş kitlelere uzanan Hakan Çelebi, Aslıhan Doğan Turan'ın sunduğu Karaca Beş Çayı adlı programa katıldı. Genç oyuncu, kendisi adına sosyal medyada yapılan yorumlara karşı tavrını açıkladı. Çelebi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan eleştirilere dikkat ettiğini ama bazılarını çok önemsemediğini dile getirdi.

Oyuncunun açıklamasındaki kullandığı cümleler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Çelebi, sosyal medyasında yazılan yorumları okuyup okumadığına dair yöneltilen soruya verdiği cevap:

“ Görüyorum, ne yazıyorlar ne düşünüyorlar hakkımda falan. Diziyi izlerken X platformunda anlık ne yazıyor. Sadece benle alakalı değil, diziyle de alakalı. Ne düşünüyorlar merak ediyorum. Bu arada yazmak için yazanlarda oluyor.”

HAKAN ÇELEBİ'YE “ ÇOK SURATSIZ” YORUMLARI

Son dönemde yer aldığı projele dikkat çeken oyuncu Hakan Çelebi, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. “Yeraltı’nın Paşa’sı” olarak anılan oyuncuya yöneltilen eleştiriler, magazin gündeminde sıkça yer alırken, Çelebi bu yorumlara nasıl yaklaştığını ilk kez açık bir dille ifade etti.

Sosyal medya eleştirilerinden etkilenip etkilenmediği sorusuna yanıt veren Çelebi, yapıcı yorumlara her zaman açık olduğunu belirtti. Hakkında yapılan yorumlara da değinen Çelebi, “Benim hakkımda çok şey yazıyorlar. Çok suratsız, ciddi gibi… Ama normalde öyle olduğumu düşünmüyorum. Beni tanıyan insanlar Hakan çekingen değil derler” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.