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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:47

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin Paşa’sı Hakan Çelebi, konuk olduğu bir programda babasını kaybettiğine dair anlattığı sırada sunucunun tepki vermemesi ünlü oyuncuyu sitem ettirdi. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:47

Yeraltı dizisiyle büyük bir kitle kazanan , sadece oynadığı işlerle değil özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda anlattıkları karşısında tepkisiz kalan sunucuya sitem etti. Babasının kaybından söz eden Hakan Çelebi, istediği tepkiyi alamayınca ‘Allah rahmet eylesin denir’ sözünü ifade etmesiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Yeraltı dizisiyle tanınan oyuncu Hakan Çelebi, katıldığı bir programda babasının kaybından bahsederken sunucunun beklediği tepkiyi vermemesine sitem etti.
Hakan Çelebi, Yeraltı dizisindeki Paşa karakteriyle tanınmaktadır.
Oyuncu, kariyerine futbol sahalarında başlamıştır.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında sunucu Ecem Dinçkal'a sitemde bulunmuştur.
Çelebi, yaklaşık 10 sene önce kaybettiği babasından bahsederken sunucudan 'Allah rahmet eylesin' tepkisini beklediğini belirtmiştir.
Bu durumu açıkça dile getirmesi sosyal medyada gündem olmuştur.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

YERALTI’NIN PAŞA’SI HAKAN ÇELEBİ’DEN DİKKAT ÇEKEN SİTEM!

Ekranların başarılı dizisi Yeraltı konusunun dışında oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da başarılı oyuncular gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de dizinin genç isimleri son zamanlarda çok konuşulurken dizinin Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken bir sitem geldi.

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

Ünlü isim, kariyerine futbol sahalarından başlarken ekranlara geçmesiyle hayatı değişime uğradı. Son dönemin de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çelebi, sevgisini her zaman dile getirirken oynadığı yapımlarda merakla takip ediliyor.

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

Özel Ders, Yabani ve Kaosun Anatomisi gibi yapımlarla ekran önüne geçen Hakan Çelebi daha sonrasında Yeraltı dizisinde oynadığı Paşa karakteriyle adını duyurmayı başardı. Şimdilerde geniş kitlelerce tanınan Hakan Çelebi, geçtiğimiz günlerde katıldığı kanalında sunucu Ecem Dinçkal’ın tepki vermemesi dikkat çekti.

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

BABASINI KAYBETTİĞİNİ ANLATTI, BEKLEDİĞİ TEPKİYİ ALAMADI

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi, Ecem Dinçkal’ın YouTube programına konuk olmasıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı. Yaklaşık 10 sene önce kaybettiği babası hakkında anlatımlarda bulunurken sunucunun sessiz kalması üzerine tepki gösterdi.

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

Sohbetin bir anında babasını kaybettiğini açıklayan Hakan Çelebi, karşı taraftan ‘Allah rahmet eylesin’ sözünü duymayınca olayı geçiştirmek yerine açık açık dile getirdi. Ünlü oyuncu ‘Tamam, seküler bir program olabilirsiniz ama bunu diyene karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin der’ sözlerini söylemesi gündem oldu.

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

Ünlü oyuncunun babasını ne zaman kaybettiğine dair net bir bilgi kamuoyunda yer almazken Çelebi’nin yapmış olduğu bu sitem kısa sürede çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

Yeraltı dizisinde başarılı işlere imza atan Hakan Çelebi’de hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor.

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ETİKETLER
#hakan çelebi
#youtube
#yeraltı dizisi
#kocaelispor
#Ecem Dinçkal
#Magazin
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