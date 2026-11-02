Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken sitem! Babasını kaybettiğini anlattı, beklediği tepkiyi alamadı

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İstanbul
Yeraltı dizisiyle büyük bir kitle kazanan Hakan Çelebi, sadece oynadığı işlerle değil özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda anlattıkları karşısında tepkisiz kalan sunucuya sitem etti. Babasının kaybından söz eden Hakan Çelebi, istediği tepkiyi alamayınca ‘Allah rahmet eylesin denir’ sözünü ifade etmesiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Ekranların başarılı dizisi Yeraltı konusunun dışında oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da başarılı oyuncular gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de dizinin genç isimleri son zamanlarda çok konuşulurken dizinin Paşa’sı Hakan Çelebi’den dikkat çeken bir sitem geldi.
Ünlü isim, kariyerine futbol sahalarından başlarken ekranlara geçmesiyle hayatı değişime uğradı. Son dönemin de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çelebi, Kocaelispor sevgisini her zaman dile getirirken oynadığı yapımlarda merakla takip ediliyor.
Özel Ders, Yabani ve Kaosun Anatomisi gibi yapımlarla ekran önüne geçen Hakan Çelebi daha sonrasında Yeraltı dizisinde oynadığı Paşa karakteriyle adını duyurmayı başardı. Şimdilerde geniş kitlelerce tanınan Hakan Çelebi, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube kanalında sunucu Ecem Dinçkal’ın tepki vermemesi dikkat çekti.
Yeraltı’nın Paşa’sı Hakan Çelebi, Ecem Dinçkal’ın YouTube programına konuk olmasıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı. Yaklaşık 10 sene önce kaybettiği babası hakkında anlatımlarda bulunurken sunucunun sessiz kalması üzerine tepki gösterdi.
Sohbetin bir anında babasını kaybettiğini açıklayan Hakan Çelebi, karşı taraftan ‘Allah rahmet eylesin’ sözünü duymayınca olayı geçiştirmek yerine açık açık dile getirdi. Ünlü oyuncu ‘Tamam, seküler bir program olabilirsiniz ama bunu diyene karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin der’ sözlerini söylemesi gündem oldu.
Ünlü oyuncunun babasını ne zaman kaybettiğine dair net bir bilgi kamuoyunda yer almazken Çelebi’nin yapmış olduğu bu sitem kısa sürede çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
Yeraltı dizisinde başarılı işlere imza atan Hakan Çelebi’de hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor.