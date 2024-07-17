Yerli John Wick Barış Arduç oldu! Dehşet Bey filmiyle anlaştı

17 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:37

Saner Ayar geçtiğimiz günlerde yeni filmi “Dehşet Bey” ile ilgili bilgiler vermiş ve John Wick kadar iyi film ortaya çıkacağını belirtmişti. Murat Menteş’in yazdığı, Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği filmin başrol oyuncusu Barış Arduç oldu.

BARIŞ ARDUÇ, DEHŞET BEY FİLMİYLE GERİ DÖNÜYOR

Yapımcı Saner Ayar filmle ilgili “Çok büyük bir filmimiz var; Dehşet Bey… Onu yapacağı. Başrol oyuncusu belli gibi…John Wick kadar iyi ve Türkiye’de bu işin yapılabildiğini iddiasıyla çekilecek bir film… Murat Menteş’in dehşet Bey karakterinden çıkma… Mehmet Ada Öztekin ve Murat Menteş bayağı bir senaryonun üzerinden geçti” bilgilerini vermişti. Kadro netleştikten sonra yerli John Wick, Barış Arduç oldu.

JOHN WICK FİLMİ KONUSU

Seri film, emekli bir tetikçinin hayatını anlatıyor. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gangsterlerden intikam almak için peslerine düser ve New York kentinde nefes kesen bir kovalamaca baslar.2014'te başlayan, üç devam filmi çekilen aksiyon serisi John Wick, başroldeki Keanu Reeves'in başarılı performansıyla da beğeni topladı.