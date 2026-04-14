Yeşilçam'ın usta oyuncusu Arif Ertan Güntav, hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından sık sık tedavi sürecini paylaşan Güntav, hastanede hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ Yeşilçam oyuncusu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav, hastanede hayatını kaybetti. Arif Ertan Güntav'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Güntav için bugün ikindi vakti Üsküdar Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Oyunculuğunun yanı sıra prodüksiyon amirliği de yapan Güntav, sosyal medya hesabından tedavi sürecini paylaşıyordu.

Oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da çalışan Arif Ertan Güntav, hayata veda etti. Güntav'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Arif Ertan Güntav için bugün ikindi vakti Üsküdar Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Oyuncu ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ARİF ERTAN GÜNTAV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Arif Ertan Güntav, Yeşilçam oyuncusudur. Kamera önünde sergilediği oyunculuk performanslarının yanı sıra, setlerin en zorlu görevlerinden biri olan prodüksiyon amirliği koltuğunda da uzun yıllar oturdu.