Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti! Evinde defalarca bıçaklandı

Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle rol alan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, önceki akşam İstanbul Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 60 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MEHMET SERDAR SULUKAHYA EVİNDE BIÇAKLANDI

Uzun süredir Hollanda'da yaşayan ve zaman zaman İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalan Sulukahya, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla kendi evinde buluştu. İddiaya göre eve gelen kadın ile emektar oyuncu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU KOMŞUSUNA SIĞINDI

Genç kadın, Mehmet Serdar Sulukahya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan oyuncu, son bir çabayla alt kat komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli F.G.P. emniyette verdiği ifadede, sohbet amaçlı buluştuğu Mehmet Serdar Sulukahya'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, bunun üzerine kendisini korumak amacıyla üzerinde taşıdığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söyledi. F.G.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.