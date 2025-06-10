Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı

Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle rol alan Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş hayranlarını korkuttu. Uzun yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan ve Kadıköy'deki bir apart otelde konaklayan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

NECDET KÖKEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Necdet Kökeş, nefes darlığı nedeniyle acil olarak hastanede tedavi altına alındı. 81 yaşındaki Kökeş, 2024'ün aralık ayında da kalbinde rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Necdet Kökeş, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal başta olmak üzere, Türk sinemasında iz bırakan oyuncularla kamera karşısına geçti. 18 yaşında beyazperdeye adım atan Kökeş, 1972'de çekilen 'Battal Gazi' serilerinde rol aldı ve 'Zıp Zıp' karakteriyle geniş çevrelerde tanındı.