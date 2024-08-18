Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses sokaklarda yaşamaya başladı! Elinde valiziyle bulduğu yerde uyuyor

18 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 09:57

Yeşilçam'da birçok yapımda rol alan, bir zamanların ünlü ismi Recep Bülbülses şimdilerde oldukça zor günler geçiriyor. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle sokaklarda yaşamaya başladığını söyleyen Bülbülses, “Bazen kendi kendime üzülüyorum, ağlıyorum" diyerek herkesi derinden üzdü.

Yeşilçam'dan bir yardım almadığını söyleyen ünlü isim, sadece Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık'ın kendisine yardım ettiğini açıkladı.

"ÜZÜLÜYORUM, AĞLIYORUM"

Yıldız Tilbe'nin ve Kerem Alışık'ın kendisine yardım ettiğini dile getiren Recep Bülbülses, “Recep Bülbülses'in hayatı çok kötü. Biliyorsunuz camiamız nankör. 'Düşenin dostu yok' derler ama tabii ki Yeşilçam'a saygı duyuyorum. Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var.

Hülya Koçyiğit'ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum. Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe'den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım” şeklinde konuştu.

“Bazen kendi kendime üzülüyorum, ağlıyorum. Allah razı olsun, bazı plakçılar bana yardım ediyor" diye devam eden Bülbülses, bazı günler dışarda sabahladığını, mağdur olduğunu anlattı.