Yeşilçam oyuncusu Suphi Tekniker hayatını kaybetti

21 Ekim 2024 08:58 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:02

Yeşilçam’da birçok filmde rol alan Suphi Tekniker, 84 yaşında hayatını kaybetti. Senaristlik de yapan Suphi Tekniker’in vefat haberini Şehir Tiyatroları duyurdu.

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen​, Tarık Akan ve Kemal Sunal​ ile birlikte sayısız projede yer alan Suphi Tekniker, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

ŞEHİR TİYATROLARI, SUPHİ TEKNİKER'İN ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Suphi Tekniker'in ölüm haberini Şehir Tiyatroları paylaştı. Paylaşımda, "Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında “Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim” diyecekti. Suphi Tekniker’i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, ustamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

SUPHİ TEKNİKER KİMDİR?

10 Ocak 1940 doğumlu Suphi Tekniker, İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümü mezunudur. Muhsin Ertuğrul'un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan Suphi Tekniker, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtladı.