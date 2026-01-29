Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses'in yardım çığlığı! Sözleri yürek burktu

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Gürses, geçirdiği sağlık sorunlarını geride bıraktığını ancak bu kez de ağır bir maddi mücadele verdiğini anlattı. Yeşilçam’ın sessizce kaybolan yüzlerinden biri olan oyuncunun son hali ve sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

USTA OYUNCU SAADET GÜRSES BORÇ BATAĞINDA

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Saadet Gürses, uzun zaman sonra yayınladığı video ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kanser tedavisini atlatan Saadet Gürses şimdi ise borçları sebebiyle zor günler geçiriyor.

SAADET GÜRSES'İN YARDIM ÇIĞLIĞI

Paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde yaşadığı çaresizliği anlatan Saadet Gürses, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti. Gürses, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin." dedi.

SAADET GÜRSES'İN HASTALIĞI NEYDİ?

1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu. 7 yıl boyunca mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Saadet Gürses, ağır maddi zorluklar ve borç batağıyla mücadele ettiğini açıkladı.

SAADET GÜRSES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1961 doğumlu Saadet Gürses, 35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı.