Yeşilçam’ın görüntü yönetmeni Ali Yaver Atayer hayatını kaybetti!

05 Aralık 2024 16:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:32

Yeşilçam’ın unutulmaz görüntü yönetmeni Ali Yaver Atayer 95 yaşında hayatını kaybetti. Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle çalışan Ali Yaver Atayer, aldığı ödüllerle de akıllarda kaldı.

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20 Ocak 1929 doğumlu Ali Yaver Atayer, mesleğine 1953 yılında Kezban filmiyle başladı. Yeşilçam'da birçok filmde hem görüntü yönetmeni hem de senarist olarak görev alan Ali Yaver Atayer, 95 yaşında hayatını kaybetti.

YEŞİLÇAM'IN ÜNLÜ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Ali Yaver Atayer, Hülya Koçyiğit ve Tanju Gürsu’nun “Keşanlı Ali”, Yılmaz Güney’in “Çirkin Kral”, Cüneyt Arkın’ın “Malkoçoğlu Kara Korsan”, Hale Soygazi’nin “Vurun Kahbeye” gibi çok sayıda filmde görüntü yönetmeni olarak yer aldı. Perihan Abla ve Uzaylı Zekiye gibi hafızalarda yer eden dizide görüntü yönetmeni olarak görev alan usta isimi ayrıca 5 filmin de senaristliğine imza attı.

Sayısız projede yer alan Ali Yaver Atayer, 2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ile 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri’ni kazanmıştı.