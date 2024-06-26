Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'a usta isimlerden ziyaret!

26 Haziran 2024 17:01 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:01

Yeşilçam'ın ünlü ismi Filiz Akın, kendisini ziyarete gelen yakın arkadaşları Melek Baykal ve Şenay Düdek ile çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

FİLİZ AKIN'A ÜNLÜ İSİMLERDEN ZİYARET

Melek Baykal ile gazeteci Şenay Düdek, Türk sinemasının unutulmaz ismi Filiz Akın’ı Bodrum’daki evini ziyaret etti. Melek Baykal, yayınlanan videoyu; "Canım Şenay'ım ile birlikte bugün Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından sevgili Filiz Akın'ı ziyaret ettik. Hepinize sevgilerini iletti...Sizi çok seviyoruz Filiz Akın" notuyla paylaştı.

Uzun süredir sağlık problemiyle uğraşan Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum." dedi.