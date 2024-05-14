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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 14:08 - Güncelleme : 14 May 2024 14:08
Yeşilçam&#039;ın usta oyuncusu Ahu Tuğba&#039;dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Amerika’da geçirdiği trafik kazası sonrası 8 saat süren bir ameliyat geçiren Ahu Tuğba, tedavisinin ardından yeniden ameliyata alındı. Oyuncunun son sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Amerika'da kızının yanına giden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba,  Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayranları korkuttu.

AHU TUĞBA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI 

Kızıyla birlikte bir süredir Los Angeles'ta olan oyuncu Ahu Tuğba'nın geçirdiği kaza sonra 8 saat süren ameliyata alındı. Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba, yine aynı hastanede ameliyata alındı. Uzun süren operasyonun ardından usta oyuncunun durumunun şu an için stabil olduğu açıklandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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