Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

14 May 2024 14:08 - Güncelleme : 14 May 2024 14:08

Amerika'da kızının yanına giden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayranları korkuttu.

AHU TUĞBA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Kızıyla birlikte bir süredir Los Angeles'ta olan oyuncu Ahu Tuğba'nın geçirdiği kaza sonra 8 saat süren ameliyata alındı. Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba, yine aynı hastanede ameliyata alındı. Uzun süren operasyonun ardından usta oyuncunun durumunun şu an için stabil olduğu açıklandı.