Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan'dan acı haber

11 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:51

Öyle bir kurban pazarlığı yaptılar ki rüyasına bile girdi

Öyle bir kurban pazarlığı yaptılar ki rüyasına bile girdi

Yeşilçam oyuncusu Murat Soydan 84 yaşında hayatını kaybetti. Soydan'ın vefat haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu.

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Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

1966 yılında “Perde” mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştı. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.