Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten kötü haber! Şizofreni teşhisi konuldu

'Namuslu', 'Milyarder' ve 'Arabesk' gibi sayısız projede yer alan Necati Bilgiç'in huzurevinde yaşamını devam ettirdiği öğrenildi. Şener Şen ve Kemal Sunal ile pek çok filmde kamera karşısına geçen Necati Bilgiç'in son halini ise sevenlerini büyük üzüntüye soktu.

YEŞİLÇAM'IN SEVİLEN OYUNCUSU HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRÜYOR

Şener Şen ve Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Necati Bilgiç, 72 yaşında ortaya çıktı. şizofreni teşhisi konulan Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Bilgiç, şimdi yaşamını huzurevinde sürdürüyor.

2012 yılında Berlin Kaplanı filminde Ata Demirer ile başrolü paylaşan Necati Bilgiç'in şizofreni teşhisi sebebiyle de psikolojik tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

NECATİ BİLGİÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1953 Bursa doğumlu Necati Bilgiç, İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Dormen Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur (Uğur Yücel) - Necati ikili şov programı ile tanındı.