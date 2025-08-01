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 | Dilek Ulusan

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten kötü haber! Şizofreni teşhisi konuldu

Yeşilçam oyuncusu Necati Bilgiç'in birkaç yıldır huzurevinde olduğu öğrenildi. 72 yaşındaki Necati Bilgiç'in psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı da ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten kötü haber! Şizofreni teşhisi konuldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:08

'Namuslu', 'Milyarder' ve 'Arabesk' gibi sayısız projede yer alan Necati Bilgiç'in huzurevinde yaşamını devam ettirdiği öğrenildi. ve ile pek çok filmde kamera karşısına geçen Necati Bilgiç'in son halini ise sevenlerini büyük üzüntüye soktu.

YEŞİLÇAM'IN SEVİLEN OYUNCUSU HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRÜYOR

Şener Şen ve Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Necati Bilgiç, 72 yaşında ortaya çıktı. teşhisi konulan Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Bilgiç, şimdi yaşamını huzurevinde sürdürüyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten kötü haber! Şizofreni teşhisi konuldu

2012 yılında Berlin Kaplanı filminde Ata Demirer ile başrolü paylaşan Necati Bilgiç'in şizofreni teşhisi sebebiyle de psikolojik tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten kötü haber! Şizofreni teşhisi konuldu

NECATİ BİLGİÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1953 Bursa doğumlu Necati Bilgiç, İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Dormen Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur (Uğur Yücel) - Necati ikili şov programı ile tanındı.

  • Namuslu
  • Milyarder
  • Arabesk
  • Çiçek Taksi

  • Berlin Kaplanı

    Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten kötü haber! Şizofreni teşhisi konuldu
ETİKETLER
#kemal sunal
#şener şen
#huzurevi
#türk sineması
#şizofreni
#Necati Bilgiç
#Magazin
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