Yıkılan binanın yanındaki binada bakın kim varmış! Ünlü oyuncu Alina Boz'un korkulu anları

Avcılar'da kentsel dönüşüm sırasında yıkılan binanın yanındaki bina da hasar gördü. Hasar gören binanın içerisinde ise oyuncu Alina Boz'un annesi yer alıyormuş.

ALİNA BOZ'UN ANNESİ OLGA BOZ'UN KORKULU ANLARI

Avcılar'da kentsel sönüşüm sırasında yıkılan bir binanın bitişiğindeki bina da hasar gördü.

Olga Boz, sosyal medya hesabından ''Yan binamızın yıkımında yaşananları burada belgelemek istiyorum. Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz?’’ ifadeleri ile paylaşımda bulundu.

OLGA BOZ'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Alina Boz'un annesinin oturduğu bina, yan binanın yıkımı esnasında hasar gördü. Instagram hesabından ‘’Üstelik bu olay çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandı. Neyse ki çocuklar sadece 10 dakika önce evlerine gitmişti.' ifadeleri ile tepki gösterdi.