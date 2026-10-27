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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:56

Yıkılan binanın yanındaki binada bakın kim varmış! Ünlü oyuncu Alina Boz'un korkulu anları

Ekranların sevilen oyuncusu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Yıkılan binanın yanındaki binada oturan Olga Boz'un korku dolu anları dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yıkılan binanın yanındaki binada bakın kim varmış! Ünlü oyuncu Alina Boz'un korkulu anları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:56

'da sırasında yıkılan binanın yanındaki bina da hasar gördü. Hasar gören binanın içerisinde ise oyuncu 'un annesi yer alıyormuş.

ALİNA BOZ'UN ANNESİ OLGA BOZ'UN KORKULU ANLARI

Avcılar'da kentsel sönüşüm sırasında yıkılan bir binanın bitişiğindeki bina da hasar gördü. 

Yıkılan binanın yanındaki binada bakın kim varmış! Ünlü oyuncu Alina Boz'un korkulu anları

Olga Boz, sosyal medya hesabından ''Yan binamızın yıkımında yaşananları burada belgelemek istiyorum. Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz?’’ ifadeleri ile paylaşımda bulundu.

Yıkılan binanın yanındaki binada bakın kim varmış! Ünlü oyuncu Alina Boz'un korkulu anları

OLGA BOZ'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Alina Boz'un annesinin oturduğu bina, yan binanın yıkımı esnasında hasar gördü. Instagram hesabından ‘’Üstelik bu olay çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandı. Neyse ki çocuklar sadece 10 dakika önce evlerine gitmişti.' ifadeleri ile tepki gösterdi.

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#alina boz
#avcılar
#kentsel dönüşüm
#Olga Boz
#Magazin
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