Yıldız Çağrı Atiksoy hastanelik oldu! Takipçilerini uyardı

02 Ekim 2024 12:10 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:10

Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, hastaneden paylaştığı fotoğrafla takipçilerini endişelendirdi. Yıldız Çağrı Atiksoy, son zamanlarda yaşadığı sağlık problemlerini takipçileriyle paylaştı. Takipçilerini uyaran Yıldız Çağrı Atiksoy, “Aşırı aşırı salgın varmış. Dikkat edin, pert ediyor insanı," notunu düştü.

Berk Oktay ile 2022 yılında evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl kızını kucağına aldı. Setlere dönmeye hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, ağır enfeksiyon geçirdiğini açıkladı. Hastane odasından paylaşım yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, takipçilerini de uyardı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY HASTANELİK OLDU

38 yaşındaki oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzandığını paylaşımını; "Şifayı kaptım, bu salgın çok fena" ifadelerini kullandı. Takipçilerinden bir sürü "Geçmiş olsun" mesajı alan Yıldız Çağrı Atiksoy, bir sonraki paylaşımında takipçilerini korkuttu.

Hastane odasından paylaşım yapan Yıldız Çağrı Atiksoy; "En yoğun olduğum hafta... Bu hiç olmadı. Aşırı aşırı salgın varmış. Dikkat edin, pert ediyor insanı," sözleriyle zor süreç geçirdiğini paylaştı. Serum alan oyuncu, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.