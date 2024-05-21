Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti kızlarına kavuştu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 13:32 - Güncelleme : 21 May 2024 13:33
Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti kızlarını kucaklarına aldı. Çift bebeklerinin ismini ise Mira Milena adını verdi.
2022 yılında evlenen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti dün kızlarını kucaklarına aldı. Riskli bir doğum geçiren Atiksoy ailesini korkuttu. Kızının ve kendi sağlığının iyi olduğunu belirten Atiksoy'a mesaj yağdı.
"RİSKLİ BİR DOĞUM OLDU"
Şuan sağlıklarının iyi olduğunu belirten Atiksoy, “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar” dedi. Oyuncuya birçok destek mesajı yağdı.
Kaynak: TGRT Haber