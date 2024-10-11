Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özpirinçci'ye yapılanı affetmedi! Sosyal medyadan öfke kustu

11 Ekim 2024 11:52 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:12

Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından "Sadece Özge değil, hepimiz arkandan konuştuk. Senin gibi zihniyetlerin düşmanıyız" diyerek bir paylaşım yaptı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un Özge Özpirinçci'nin de aralarında olduğu kadın oyuncuların katıldığı konferansta tartışmalar yaşandığı ve hakaretler edildiği öne sürüldü.

Oğuzhan Uğur​'un programının dün akşamki çekimine Elçin Sangu​, Farah Zeynep Abdullah​, Pelin Akil​, Hazal Kaya, Ezgi Mola, Yıldız Çağrı Atiksoy, ve Özge Özpirinçci gibi isimler katıldı. Programda kadın cinayetleri​ masaya yatırılırken, programa katılan bir kişinin konuyu saptırdığı ve "Ben de erkeleri koruma derneği kuracağım" çıkışında bulunduğu ortaya çıktı. Gerginleşen ortamı Oğuzhan Uğur yatıştırırken, Özge Özpirinçci'ye yapılan saygısızlığı Yıldız Çağrı Atiksoy affetmedi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'YE HAKARET EDİLDİ, YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KÜPLERE BİNDİ

Oğuzhan Uğur'un programının dün çekilen bölümüne ünlü kadın oyuncuları katıldı. Seyircilerden birinin sürekli programı provokatör etmesi ve daha sonrasında Özge Özpirinçci hakkında video çekerek hakaretler savurması programda yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy'uu kızdırdı.

Özge Özpirinçci hakkında 'Pirinç' diyerek dalga geçen kişiye sosyal medya hesabından öfke kusan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kadınların yaşam haklarının yok edildiği, kadı cinayetlerinin konuşulduğu bir geceye, erkelerin mağduriyetinden bahsetmek için gelip şov yapıyorsun. Erkeğin mağduriyetleriyle, kadın cinayetlerini bir tutuyorsun. Bir de hala mikrofon verilmediği için tantana yapıyorsun. Oğuzhan'a teşekkür et, daha fazla saçmalamana izin vermediği için. " dedi.

Herkesin yaşananlara tepki gösterdiği belirten Yıldız Çağrı Atiksoy, "Sadece Özge değil! Hepimiz arkandan konuştuk. Tek doğrun var.. Allah'tan onu anlamışsın. Evet, senin gibi zihniyetlerin düşmanıyız. Erkekleri koruma derneği başkanı.." diyerek yaşananlara öfke kustu.