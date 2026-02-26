Yıldız Tilbe 2'nci çadır kent açıldı! Yaptığım denizde damla bile değil diyen Yıldız Tilbe gönülleri fethetti

Kategoriler
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden olan Yıldız Tilbe, en son Gazze'ye yaptığı yüklü miktardaki bağışıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin anlamlı bu hareketi sosyal medyanın gündemine damga vurur iken çok sayıda kullanıcı Tilbe için 'Helal olsun' yorumlarında bulunmuştu.
Yine şarkıcı Yıldız Tilbe'nin destek çıkarak, zalim İsrail'in zulmü altında evleri yıkıma uğrayan Gazze Şeridindeki Filistlinlilerin kalması için kurduğu ikinci çadır kentin açılışı gerçekleşti.
İsrail saldırılarının hedefinde olan Muhaberat bölgesindeki yerleşim alanı tamamlanırken buradaki kamp alanında mutfak, mescit ve küçük bir okul ile su temini ve güneş enerjisi sistemi mevcut.
Cibaliye Belediye Başkanı ve Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar’ın öncülüğünde açılışı yapılan Çadırkent'te, Cibaliye Belediye Başkanı Mazen en-Neccar,
"Burası yaşamanın mümkün olmadığı bir alandı. Şimdi ise Gazze sahilinde düzenli bir kamp haline geldi. İçinde mescit, tuvaletler, okul ve sağlık birimi bulunuyor. Bu durum, güneyden kuzeye geri dönmek isteyen aileleri teşvik ediyor ve Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin onurunu koruyor." ifadelerinde bulundu.
En- Neccar, 90'ı aşkın Filistinli ailenin yeni yerleşim alanı olan 2. Çadırkent'in yalnızca barınma değil, sosyal ve insani toparlanma bakımından da son derece kritik rol oynadığına değindi.
Gazze’deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar da Filistinlilerin yeni kamp alanının şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla bölgede açılan ikinci kamp olduğunun üzerinde durdu.
Sukkar, yaklaşık iki hafta kadar önce Gazze'nin Zeytun Mahallesi’nde 'Yıldız (1)' kampının açıldığınında üzerinde durarak,
"Kamp 80 çadırdan oluşuyor. Her çadırın kendine ait banyosu var. Ayrıca mescit, aşevi, okul ve güneş enerjisi sistemi bulunuyor.
Bu bölgede altyapı tamamen yoktu; su ve elektrik bulunmuyordu. Biz burada hem ibadet alanı hem eğitim alanı hem de gıda desteği sağlayacak bir sistem kurduk" ifadesinde bulundu.
Tansiyon problemleri nedeniyle sağlık durumu kötüleştiği bilinen Yıldız Tilbe, aktif kullandığı sosyal medya hesabında ciddi bir probleminin olmadığını belirtmiş ve "Tansiyon hastası değilmişim. Bazı vitaminlerim eksikmiş. İlaç alacağım. İyiyim şükür. Çok sağ olun" açıklamasıyla hayranlarını rahatlatmıştı.