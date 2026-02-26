Magazin dünyasının sevilen isimlerinden olan Yıldız Tilbe, en son Gazze'ye yaptığı yüklü miktardaki bağışıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin anlamlı bu hareketi sosyal medyanın gündemine damga vurur iken çok sayıda kullanıcı Tilbe için 'Helal olsun' yorumlarında bulunmuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yıldız Tilbe 2'nci çadır kent açıldı! Yaptığım denizde damla bile değil diyen Yıldız Tilbe gönülleri fethetti Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin bağışlarıyla Gazze'de, İsrail saldırılarından etkilenen Filistinliler için mutfak, mescit ve okul gibi imkanlar barındıran ikinci çadır kent açıldı. Yıldız Tilbe'nin yüklü miktardaki bağışıyla Gazze'de Filistinliler için ikinci çadır kent kuruldu. Muhaberat bölgesinde açılan "Yıldız (2)" adlı çadır kent, 90'dan fazla Filistinli aileye barınma sağlayacak. Kamp alanı mutfak, mescit, okul, su temini ve güneş enerjisi sistemi gibi temel yaşam imkanlarını içeriyor. Bu, Tilbe'nin yaklaşık iki hafta önce Zeytun Mahallesi'nde açtığı ilk kampın ardından Gazze'deki ikinci insani yardım projesi oldu. Haberde ayrıca, Yıldız Tilbe'nin vitamin eksikliği nedeniyle hastanelik olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAPTIĞI BONKER BAĞIŞIYLA TAKDİR ALAN ŞARKICI YILDIZ TİLBE'NİN 2. ÇADIR KENTİ KURULDU!

Yine şarkıcı Yıldız Tilbe'nin destek çıkarak, zalim İsrail'in zulmü altında evleri yıkıma uğrayan Gazze Şeridindeki Filistlinlilerin kalması için kurduğu ikinci çadır kentin açılışı gerçekleşti.

İsrail saldırılarının hedefinde olan Muhaberat bölgesindeki yerleşim alanı tamamlanırken buradaki kamp alanında mutfak, mescit ve küçük bir okul ile su temini ve güneş enerjisi sistemi mevcut.

Cibaliye Belediye Başkanı ve Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar’ın öncülüğünde açılışı yapılan Çadırkent'te, Cibaliye Belediye Başkanı Mazen en-Neccar,

"Burası yaşamanın mümkün olmadığı bir alandı. Şimdi ise Gazze sahilinde düzenli bir kamp haline geldi. İçinde mescit, tuvaletler, okul ve sağlık birimi bulunuyor. Bu durum, güneyden kuzeye geri dönmek isteyen aileleri teşvik ediyor ve Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin onurunu koruyor." ifadelerinde bulundu.

En- Neccar, 90'ı aşkın Filistinli ailenin yeni yerleşim alanı olan 2. Çadırkent'in yalnızca barınma değil, sosyal ve insani toparlanma bakımından da son derece kritik rol oynadığına değindi.

ABDULLAH SUKKAR: "KAMPTAKİ AİLELER, KİŞİSEL MAHREMİYETLERİNİ KORUYABİLECEK BİR YAŞAM ALANINA KAVUŞTU"

Gazze’deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar da Filistinlilerin yeni kamp alanının şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla bölgede açılan ikinci kamp olduğunun üzerinde durdu.

Sukkar, yaklaşık iki hafta kadar önce Gazze'nin Zeytun Mahallesi’nde 'Yıldız (1)' kampının açıldığınında üzerinde durarak,

"Kamp 80 çadırdan oluşuyor. Her çadırın kendine ait banyosu var. Ayrıca mescit, aşevi, okul ve güneş enerjisi sistemi bulunuyor.

Bu bölgede altyapı tamamen yoktu; su ve elektrik bulunmuyordu. Biz burada hem ibadet alanı hem eğitim alanı hem de gıda desteği sağlayacak bir sistem kurduk" ifadesinde bulundu.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANELİK OLAN YILDIZ TİLBE'DEN AÇIKLAMA!

Tansiyon problemleri nedeniyle sağlık durumu kötüleştiği bilinen Yıldız Tilbe, aktif kullandığı sosyal medya hesabında ciddi bir probleminin olmadığını belirtmiş ve "Tansiyon hastası değilmişim. Bazı vitaminlerim eksikmiş. İlaç alacağım. İyiyim şükür. Çok sağ olun" açıklamasıyla hayranlarını rahatlatmıştı.