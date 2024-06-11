Yıldız Tilbe başını kapattı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

11 Haziran 2024 14:05 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:10

57 yaşındaki Yıldız Tilbe, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça gündeme geliyor. Bu kez yaptığı paylaşım ise sosyal medyada yer yerinden oynadı. Yıldız Tilbe'nin başını kapattığı fotoğraf paylaşımlarına beğeni yorum yağdı.

YILDIZ TİLBE BAŞINI KAPATTI!

X hesabından başını kapattığı paylaşımı hayranları çok beğendi.

Sık sık dini paylaşımlar yapan Tilbe'nin başı kapalı halleri ise akıllara sahnelerden uzak durup durmayacağı geldi.

Bazı kullanıcılar Tilbe'nin başını tamamen kapatarak piyasadan uzak duracağını yazınca diğer kullanıcılar ise isyan etti.

Sosyal medyada kullanıcılar ikiye ayrıldı. Önceki gün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser veren Yıldız Tilbe, binlerce kişiyi coşturdu. Konser sonrasında bu paylaşımları yapan Tilbe, kendisine emoji atan hayranlarına cevap verdi.