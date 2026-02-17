Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz ay Filistinli ailelere 300 bin dolar bağışta bulunarak takdir toplamıştı. Yıldız Tilbe bu sefer ise Gazze'deki 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrası hazırlığı sonlandırdı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 11:11

Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı , geçtiğimiz ay 300 bin dolar bağışlayarak Filistinli ailelere yardım etmişti. Sultangazi'de yardıma muhtaç ailelere de 7 yıldır yardım ettiği ortaya çıkan Yıldız Tilbe, bu kez Gazze'deki 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının hazırlığını da tamamladı.

YILDIZ TİLBE'DEN ANLAMLI HAREKET! 12 BİN KİŞİYE İFTAR VERECEK

Mübarek ramazan ayına günler kala Yıldız Tilbe yardım çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Filistin'e yaptığı yardımlarla adından söz ettiren sanatçı, ramazan ayında dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sivil yardım derneklerini arayarak yardımlarına aracılık etmelerini istedi.

Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek

Ünlü şarkıcı, bugün Gazze'deki 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrası hazırlığını tamamladı ve yardım ücretini ödedi. Ünlü şarkıcı, yaptığı yardım sonrası Kudüs Gönüllüleri Derneği yetkilileriyle poz vermeyi de ihmal etmedi. Tilbe geçtiğimiz ay Gazze'de çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar bağış yaptı.

Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek

YILDIZ TİLBE YARDIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu başladı. Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda alanda molozların kısa sürede temizlendiğini göstererek, sürecin hızla ilerlediğine dikkat çeken bir not paylaştı. "Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek." dedi.

Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek

SULTANGAZİ'DE YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERE KOŞTU

Sultangazi'de görüntülenen Yıldız Tilbe'nin ziyaretin yeni olmadığı, sanatçının uzun süredir aynı mahalleye destek verdiği de ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Ümit Doğan, Tilbe'nin yıllardır bölgeyi düzenli olarak ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

ETİKETLER
#yıldız tilbe
#Yardımseverlik
#Filistin Yardımı
#Gazze Iftar
#Sultangazi Yardım
#Magazin
