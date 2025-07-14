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 | Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe ile Çakal buluştu! Düşülen not ise kafaları karıştırdı

Rap müziğinin sevilen ismi Çakal, sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe ile karesini paylaştı. İki ismi yan yana gören hayranları "Düet mi geliyor?" sorusunu sordu.

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Yıldız Tilbe ile Çakal buluştu! Düşülen not ise kafaları karıştırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:01

Rap müziğin genç isimlerinden Çakal, usta sanatçı ile karşılaştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çakal, yayınladığı kareye kum saati emojisi koyarak takipçilerini heyecanlandırdı.

ÇAKAL İLE YILDIZ TİLBE BULUŞMASINA YORUM YAĞDI

Tatilde olan Yıldız Tilbe ile buluşan rapçi Çakal, usta sanatçının unutulmaz parçası "Aşk Yok Olmaktır" şarkısını paylaşımına ekledi. İki ismin yan yana karesi takipçilerini heyecanlandırırken, not ise kafaları karıştırdı.

Yıldız Tilbe ile Çakal buluştu! Düşülen not ise kafaları karıştırdı

İkilinin bu beklenmedik buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kum saati emojisi sonrası "Acaba bir düet mi geliyor?", "Tarzlar çarpışırsa ne olur?" gibi yorumlar paylaşımda yer aldı.

Yıldız Tilbe ile Çakal buluştu! Düşülen not ise kafaları karıştırdı
ETİKETLER
#yıldız tilbe
#sosyal-medya
#Çakallarla Dans
#Rap Müziği
#Düet
#Yeni Şarkı
#Magazin
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