Yıldız Tilbe ile Çakal buluştu! Düşülen not ise kafaları karıştırdı

Rap müziğin genç isimlerinden Çakal, usta sanatçı Yıldız Tilbe ile karşılaştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çakal, yayınladığı kareye kum saati emojisi koyarak takipçilerini heyecanlandırdı.

ÇAKAL İLE YILDIZ TİLBE BULUŞMASINA YORUM YAĞDI

Tatilde olan Yıldız Tilbe ile buluşan rapçi Çakal, usta sanatçının unutulmaz parçası "Aşk Yok Olmaktır" şarkısını paylaşımına ekledi. İki ismin yan yana karesi takipçilerini heyecanlandırırken, not ise kafaları karıştırdı.

İkilinin bu beklenmedik buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kum saati emojisi sonrası "Acaba bir düet mi geliyor?", "Tarzlar çarpışırsa ne olur?" gibi yorumlar paylaşımda yer aldı.