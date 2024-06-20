Yıldız Tilbe mezarın üzerine çıkmak istedi, güvenlik görevlileri anında müdahale etti

20 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:23

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, son olarak Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Tilbe bir ara yüksek bir yapının üzerinde şarkı söylemek isteyince güvenlik görevlileri devreye girdi.

YILDIZ TİLBE'YE GÜVENLİK UYARISI

Yıldız Tilbe, son olarak Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya geldi. Kendisini izlemeye gelenlere eğlenceli anlar yaşatan Tilbe, konser esnasında mezarın üzerine çıkmak isteyince güvenlik tarafından uyarıldı. Durumu anlayan Tilbe hemen mezarlığın üzerinden indi.







