Yıldız Tilbe & No.1 sürprizi! Düet mi geliyor?

Türk müziğinde güçlü yorumuyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yıldız Tilbe ile rap müziğin özgün isimlerinden No.1’in ortak bir projede yer alabileceği öne sürüldü. Tarz olarak farklı kulvarlarda ilerleyen iki ismin aynı şarkıda buluşma ihtimali, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Arabesk tınılarla rap altyapısının harmanlanacağı bir çalışmanın nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler iki sanatçıdan gelecek duyuruya çevrildi.

YILDIZ TİLBE “ RAPÇİLERLE DÜET YAPARIM”

Şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, seslendirdiği şarkılarla ve yaptığı bestelerle müzik dünyasında geniş kitleler tarafından seviliyor. Söylediği şarkılarla birçok insanın kalbine dokunan Yıldız Tilbe, son zamanlarda müzik dünyasında hızla yükselen rap müziğe de yeşil ışık yaktı. Ünlü şarkıcı, yeni jenerasyonun rap müziğe olan tutkusunu ve genç sanatçıların bu tarz müziklerle sektörde yer almasına destek verdi.

Yıldız Tilbe, “Rapçilerden biriyle düet yapabilirim, onların istemesine bağlı.” Sözleriyle rapçi sanatçılara yeşil ışık yaktığını açıkladı. Tilbe’nin söylemi üzerine bir sürü sosyal medya kullanıcısından eşleştirmeler geldi. Şehinşah, Gazapizm, gibi rapçilerin adı söylendi.

NO.1’DEN YILDIZ TİLBE’YE ÇAĞRI

Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden No.1, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Yıldız Tilbe’ye açık bir çağrıda bulundu. Ünlü rapçi, Tilbe’ye olan hayranlığını dile getirerek birlikte bir projede yer alma isteğini net sözlerle ifade etti.

No.1 paylaşımında, “Abla lütfen düet yapalım.” sözlerini kullanarak Yıldız Tilbe’ye seslendi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu çağrı, müzikseverleri heyecanlandırdı.

Yıllardır güçlü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Yıldız Tilbe ile alternatif rap sahnesinin özgün isimlerinden No.1’in olası bir iş birliği, farklı müzik tarzlarını bir araya getirebilir. Henüz Yıldız Tilbe cephesinden resmi bir yanıt gelmezken, hayranlar bu sürpriz düetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.