Yıldız Tilbe saçına boya sürdü, yüzü yandı! Paylaştığı kare takipçilerini endişelendirdi

04 Şubat 2025 17:07 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:08

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Yıldız Tilbe, takipçilerini endişelendirdi. Saçlarına sürdüğü boya sebebiyle yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim, kimyasal yanık oldum" dedi.

İlginç giyim tarzıyla bilinen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde sokak tarzıyla adından söz ettirdi. Saçlarını kendi boyayan Yıldız Tilbe, yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyadan paylaştı. Yıldız Tilbe, saç boyası sebebiyle yüzünde yanıklar oluştuğunu belirtti.

YILDIZ TİLBE'NİN YÜZÜ YANDI

Yüzündeki kızarıklıkları paylaşan Yıldız Tilbe, "Bi daha saçıma boya sürmeyeceğim, kimyasal yanık oldum" dedi. Peş peşe fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, bir kaç saat sonra "Veee son halim" notuyla iyileşme sürecini de paylaştı. Takipçilerinin uyarıları sonrası doktora gittiğini de belirten Yıldız Tilbe, "Doktora gittim ,krem hap ,verdiği her şeyi uyguluyorum" dedi.

Üç gün önce Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe, kombiniyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sanatçının, eski menajeri Haluk Şentürk ile yeniden anlaştığı ortaya çıktı. Tilbe’nin bir yeşil bir mavi renk olan ayakkabısı da göze çarptı.